Formula 1 napoveduje spektakel, kakršnega še ni bilo

Dogodek je zasnovan po vzoru izjemno uspešnega spektakla v Londonu leta 2025. Takrat si je prenos ogledalo kar 7,5 milijona gledalcev v 37 državah, zato želi vodstvo Formule 1 zdaj prirediti še večji spektakel.
Milano je za takšen dogodek simbolična izbira, saj je mesto oddaljeno le nekaj kilometrov od legendarne Monze, na kateri prav ta vikend poteka Velika nagrada. "Želimo, da navijači ne bodo samo gledali športa, ampak ga bodo tudi živeli," je ob napovedi povedal izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali.
Podrobnosti o programu bodo razkrite v prihodnjih mesecih, največji spektakel pa naj bi se odvijal prav 18. februarja, ko bo na sporedu tako imenovani šov spektakel, na katerem bodo nastopili dirkači in predsedniki vseh ekip. Vstopnice naj bi šle v prodajo že letos.
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