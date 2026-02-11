Naslovnica
Formula 1

Norris in Verstappen dominirala na uvodnem dnevu testiranj

Sakhir, 11. 02. 2026 20.41

Avtor:
A.G. S.V.
Lando Norris

18 od 22 dirkačev formule 1 je v sredo merilo moči v Bahrajnu, kjer se je začelo prvo uradno testiranje pred začetkom sezone 2026. V ospredju sta bila glavna protagonista zaključka lanske sezone - štirikratni svetovni prvak Max Verstappen in aktualni svetovni prvak Lando Norris. Razlike med favoriti in ostalimi pa so, vsaj za zdaj, precejšnje.

Testiranja so na eni strani priložnost za odpravljanje napak, na drugi pa priložnost za iskanje hitrosti pred prvo dirko sezone. Pot do uspeha nikakor ne bo lahka, številni dirkači so imeli prvi dan testiranja precej preglavic.

"To je šele prvi dan. Nihče tu ni dirkal prej, zato je steza umazana in peščena, tudi precej vetrovno je bilo. Cilj je bil predvsem očistiti pajčevino z dirkalnika. Naslednje dni bo steza boljša," je dejal Lewis Hamilton, ki je prvi dan izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, a na srečo brez posledic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljši čas dneva je postavil svetovni prvak Lando Norris. Tako kot v boju za naslov prvaka v zaključku lanske sezone je za las ugnal Maxa Verstappna. Štirikratni svetovni prvak je z Red Bullom odpeljal največ krogov med vsemi.

Formula 1 letos na Kanalu A in VOYO!

Nizozemec po koncu dneva ni želel razkriti preveč. "Imeli smo dober dan, odpeljali smo veliko krogov in preizkusili različne programe," je povedal. "V primerjavi z drugimi gre še vedno za povsem nov projekt, zato se moramo pred prvo dirko še ogromno naučiti in marsikaj razjasniti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nihče drug se vodilnima ni približal na manj kot pol sekunde, se pa že nakazuje razmerje moči. Ob Red Bullu in McLarnu sta največ pokazala Ferrari in Mercedes. Za edino presenečenje pri vrhu je s četrtim mestom poskrbel Esteban Ocon v Haasu.

Šef ekipe Mercedes Toto Wolff je dejal, da je Red Bull ta trenutek merilo za vse in dodal: "Na ravninah lahko sprostijo precej več energije kot kdorkoli drug. Videli smo zelo, zelo močnega Verstappna, zato moramo vsi skupaj dvigniti raven svoje pripravljenosti."

Dirkača nove ameriške ekipe Cadillac sta prvi dan končala z dobrimi štirimi sekundami zaostanka za prvim mestom. "Ekipa je doslej opravila izjemno delo, da je pravočasno pripravila dirkalnik. Zdaj pa moramo pozornost od odpravljanja napak postopoma preusmeriti v iskanje hitrosti, kar je naša naloga za naslednje tedne, mesece in leta," pravi Valtteri Bottas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko so testiranje za zaprtimi vrati v Barceloni izpustili, so pri Williamsu tokrat odpeljali največ krogov med vsemi, kar 145. Alex Albon je postavil deseti čas.

"Brez dvoma je za nami zahtevna zima, dobro pa je, da nam dirkalnik ni povzročal težav. Nobenih večjih težav nismo zaznali. Kljub temu nas čaka še veliko dela pred prvo dirko, saj smo izpustili tri dni testiranja v Barceloni," poudarja šef Williamsa James Vowles.

V četrtek bo v Bahrajnu nastopila tudi četverica, ki je prvi dan izpustila. V Aston Martinu, ki je odpeljal le 36 krogov, bo namesto Lanca Strolla veteran Fernando Alonso.

formula 1 testiranje bahrajn

Aston Martin se v novo sezono podaja z obilico optimizma

Žmavc
11. 02. 2026 20.57
Bo letos prenos dirk na poptv?
+1
1 0
JOSEPH HAYDN
11. 02. 2026 21.51
Da, od letos naprej bodo
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
