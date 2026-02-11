Norris in Verstappen dominirala na uvodnem dnevu testiranj

Testiranja so na eni strani priložnost za odpravljanje napak, na drugi pa priložnost za iskanje hitrosti pred prvo dirko sezone. Pot do uspeha nikakor ne bo lahka, številni dirkači so imeli prvi dan testiranja precej preglavic. "To je šele prvi dan. Nihče tu ni dirkal prej, zato je steza umazana in peščena, tudi precej vetrovno je bilo. Cilj je bil predvsem očistiti pajčevino z dirkalnika. Naslednje dni bo steza boljša," je dejal Lewis Hamilton, ki je prvi dan izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, a na srečo brez posledic.

Najboljši čas dneva je postavil svetovni prvak Lando Norris. Tako kot v boju za naslov prvaka v zaključku lanske sezone je za las ugnal Maxa Verstappna. Štirikratni svetovni prvak je z Red Bullom odpeljal največ krogov med vsemi.

Nizozemec po koncu dneva ni želel razkriti preveč. "Imeli smo dober dan, odpeljali smo veliko krogov in preizkusili različne programe," je povedal. "V primerjavi z drugimi gre še vedno za povsem nov projekt, zato se moramo pred prvo dirko še ogromno naučiti in marsikaj razjasniti."

Nihče drug se vodilnima ni približal na manj kot pol sekunde, se pa že nakazuje razmerje moči. Ob Red Bullu in McLarnu sta največ pokazala Ferrari in Mercedes. Za edino presenečenje pri vrhu je s četrtim mestom poskrbel Esteban Ocon v Haasu. Šef ekipe Mercedes Toto Wolff je dejal, da je Red Bull ta trenutek merilo za vse in dodal: "Na ravninah lahko sprostijo precej več energije kot kdorkoli drug. Videli smo zelo, zelo močnega Verstappna, zato moramo vsi skupaj dvigniti raven svoje pripravljenosti." Dirkača nove ameriške ekipe Cadillac sta prvi dan končala z dobrimi štirimi sekundami zaostanka za prvim mestom. "Ekipa je doslej opravila izjemno delo, da je pravočasno pripravila dirkalnik. Zdaj pa moramo pozornost od odpravljanja napak postopoma preusmeriti v iskanje hitrosti, kar je naša naloga za naslednje tedne, mesece in leta," pravi Valtteri Bottas.

