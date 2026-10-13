Formula 1 se po več kot treh desetletjih vrača v Afriko

"Z Ruando, ki bo v naslednjem desetletju dodana v dirkaški koledar, bo naš šport tekmoval na vseh naseljenih celinah, s čimer bomo svetovno prvenstvo bolj kot kdaj koli prej približali navijačem po vsem svetu," je pojasnil izvršni direktor F1 Stefano Domenicali, ki se že dolgo zavzema za vrnitev Afrike v dirkaški koledar.
Formula 1 je nazadnje dirkala v Afriki leta 1993, ko je Francoz Alain Prost zmagal v Kyalamiju, severno od Johannesburga. Za ruandskega predsednika Paula Kagameja je dirka formule 1 velik korak naprej, ki bo njegovo državo še bolj postavil v središče mednarodne pozornosti. "Danes pripada tudi Afriki. Več kot tri desetletja se je vodilno svetovno prvenstvo v F1 odvijalo brez te celine - to se zdaj s tem sporazumom spreminja," je dejal Kagame.
Velika nagrada v tej vzhodnoafriški državi bo potekala v okrožju Bugesera, južno od prestolnice Kigali. Tam trenutno gradijo novo mednarodno letališče. Kar 60-odstotni delničar je Qatar Airways, ki je tudi eden glavnih sponzorjev formule 1. Dirkališče naj bi bilo dokončano v začetku tridesetih let 21. stoletja. Po poročilih je zasnovano tako, da bo "v harmoniji z naravno krajino".
"Dirkaška steza Bugesera bo skupaj z novim mednarodnim letališčem v našo državo in regijo v prihodnjih desetletjih prinesla delovna mesta, razvoj znanj in spretnosti, turizem in nove poslovne priložnosti," je izrazil upanje Kagame.
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