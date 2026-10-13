Formula 1 se po več kot treh desetletjih vrača v Afriko

"Z Ruando, ki bo v naslednjem desetletju dodana v dirkaški koledar, bo naš šport tekmoval na vseh naseljenih celinah, s čimer bomo svetovno prvenstvo bolj kot kdaj koli prej približali navijačem po vsem svetu," je pojasnil izvršni direktor F1 Stefano Domenicali, ki se že dolgo zavzema za vrnitev Afrike v dirkaški koledar.

Formula 1 je nazadnje dirkala v Afriki leta 1993, ko je Francoz Alain Prost zmagal v Kyalamiju, severno od Johannesburga. Za ruandskega predsednika Paula Kagameja je dirka formule 1 velik korak naprej, ki bo njegovo državo še bolj postavil v središče mednarodne pozornosti. "Danes pripada tudi Afriki. Več kot tri desetletja se je vodilno svetovno prvenstvo v F1 odvijalo brez te celine - to se zdaj s tem sporazumom spreminja," je dejal Kagame.