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Formula 1

Formula 1 se po več kot treh desetletjih vrača v Afriko

Ljubljana, 13. 10. 2026 12.35 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Steza v Ruandi

Svetovno prvenstvo formule 1 se še naprej širi. Formula 1 se vrača v Afriko z desetletno pogodbo. Kot so sporočili iz vodstva F1, se bodo točke svetovnega prvenstva v Ruandi začele deliti v tridesetih letih 21. stoletja. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando.

"Z Ruando, ki bo v naslednjem desetletju dodana v dirkaški koledar, bo naš šport tekmoval na vseh naseljenih celinah, s čimer bomo svetovno prvenstvo bolj kot kdaj koli prej približali navijačem po vsem svetu," je pojasnil izvršni direktor F1 Stefano Domenicali, ki se že dolgo zavzema za vrnitev Afrike v dirkaški koledar.

Formula 1 je nazadnje dirkala v Afriki leta 1993, ko je Francoz Alain Prost zmagal v Kyalamiju, severno od Johannesburga. Za ruandskega predsednika Paula Kagameja je dirka formule 1 velik korak naprej, ki bo njegovo državo še bolj postavil v središče mednarodne pozornosti. "Danes pripada tudi Afriki. Več kot tri desetletja se je vodilno svetovno prvenstvo v F1 odvijalo brez te celine - to se zdaj s tem sporazumom spreminja," je dejal Kagame.

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Velika nagrada v tej vzhodnoafriški državi bo potekala v okrožju Bugesera, južno od prestolnice Kigali. Tam trenutno gradijo novo mednarodno letališče. Kar 60-odstotni delničar je Qatar Airways, ki je tudi eden glavnih sponzorjev formule 1. Dirkališče naj bi bilo dokončano v začetku tridesetih let 21. stoletja. Po poročilih je zasnovano tako, da bo "v harmoniji z naravno krajino".

"Dirkaška steza Bugesera bo skupaj z novim mednarodnim letališčem v našo državo in regijo v prihodnjih desetletjih prinesla delovna mesta, razvoj znanj in spretnosti, turizem in nove poslovne priložnosti," je izrazil upanje Kagame.

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