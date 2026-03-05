Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Formula 1 se vrača: prva treninga nove sezone v Melbournu

Melbourne, 05. 03. 2026 21.17 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Formula 1

Ljubitelji kraljice motošporta so dočakali težko pričakovani začetek nove sezone Formule 1, ki jo lahko slovenski gledalci letos spremljajo na Kanalu A in VOYO. Karavana se je preselila v Melbourne, kjer bo prizorišče uvodnega dirkaškega vikenda slovita steza Albert Park Circuit. Prvo dejanje nove sezone se začne že globoko v noči – prvi prosti trening za Veliko nagrado Avstralije bo na sporedu ob 2.30 po slovenskem času, drugi pa ob 6.00. Oba treninga boste lahko v živo spremljali na VOYO.

Sezona 2026 prinaša številne spremembe pravil in tehničnih rešitev, zaradi katerih je razmerje moči med ekipami za zdaj še precejšnja neznanka. Prav zato bosta prva prosta treninga pomemben pokazatelj, kako uspešne so bile ekipe pri zimskem razvoju dirkalnikov.

Preberi še Formula 1, kot je še ni bilo

Predsezonska testiranja so sicer ponudila prve odgovore. Po videnem naj bi bili v uvodu sezone najhitrejši pri Mercedesu, Red Bullu, Ferrariju in McLarnu, ki naj bi sestavili najbolj konkurenčne dirkalnike.

Na drugi strani imajo precej več vprašanj pri Aston Martinu, kjer so se na testiranjih srečevali s številnimi tehničnimi težavami in pomanjkanjem hitrosti. Prav petkova treninga v Melbournu bosta pokazala, ali so Britanci v zadnjih dneh našli ustrezne rešitve.

Preberi še Zaradi vibracij Alonso in Stroll ne bosta zaključila dirke

Kljub temu prvi pravi odgovor o razmerju moči pri vrhu še ne bo padel v petek. Resnična slika se bo začela izrisovati šele v sobotnih kvalifikacijah, dokončno pa jo bo potrdila nedeljska dirka, ki bo odprla novo poglavje v sezoni, od katere mnogi pričakujejo eno najbolj izenačenih v zadnjih letih.

Če so testiranja kakšen pokazatelj, se obeta napet boj štirih velikih ekip – vprašanje pa je, kdo bo prvi potegnil pravo potezo in že v Melbournu naredil korak pred konkurenco.

formula 1 vn avstralije trening

Lov na naslov se začenja: Hamilton cilja na vrh, Aston Martin v skrbeh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
05. 03. 2026 21.39
Nič ne bo izenačeno, lani je bilo bolj kot bo letos, to je dejstvo! Grem stavit
Odgovori
+1
1 0
peglezn
05. 03. 2026 21.31
Newey je izjavil, da bodo po 20 krogih odstopili, ker naj bi bile vibracije motorja tako hude, da jim lahko neke živce potrga v zapestju. Sicer je pol Alonso rekel, da mogoče zdaj ne bo tko in bo zaradi adrenalina prevozil več. To bo cela komedija odstopov 😁
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551