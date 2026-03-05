Formula 1 se vrača: prva treninga nove sezone v Melbournu

Sezona 2026 prinaša številne spremembe pravil in tehničnih rešitev, zaradi katerih je razmerje moči med ekipami za zdaj še precejšnja neznanka. Prav zato bosta prva prosta treninga pomemben pokazatelj, kako uspešne so bile ekipe pri zimskem razvoju dirkalnikov.

Predsezonska testiranja so sicer ponudila prve odgovore. Po videnem naj bi bili v uvodu sezone najhitrejši pri Mercedesu, Red Bullu, Ferrariju in McLarnu, ki naj bi sestavili najbolj konkurenčne dirkalnike.

Na drugi strani imajo precej več vprašanj pri Aston Martinu, kjer so se na testiranjih srečevali s številnimi tehničnimi težavami in pomanjkanjem hitrosti. Prav petkova treninga v Melbournu bosta pokazala, ali so Britanci v zadnjih dneh našli ustrezne rešitve.