Kaj so pokazala neuradna testiranja v Barceloni?

Prvi stik z novo realnostjo

Kimi Antonelli je bil prvi, ki je zapeljal na stezo za Mercedes, popoldne pa se mu je pridružil še moštveni kolega George Russell. Italijan je svoje dopoldne označil kot zelo zanimivo: "Zelo lepo se je vrniti v dirkalnik. Veliko se učimo, nastavljamo pogonski sklop in dirkalnik, popoldne je bil napredek očiten."

Gabriel Bortoleto je v sončnih in večinoma suhih razmerah zgodaj zapeljal za Audi. Priznal je, da njegov dan ni minil brez težav: "Bil je precej kratek dan. Zjutraj smo delali dobro in šli v pravo smer, potem pa smo naleteli na težave, kar je pri tem testiranju pričakovano." V nekem trenutku je Brazilec vozil tesno skupaj z Liamom Lawsonom (Racing Bulls) in Cadillacom Valtterija Bottasa, ki sta prav tako sodelovala v dopoldanskem delu. "Novi dirkalniki in novi pogonski sklopi so zelo drugačni. Učimo se, a za zdaj je vse v redu," je dejal Lawson.

Finec Bottas je priznal, da je bilo odlično biti spet nazaj po letu dni v vlogi rezervnega dirkača Mercedesa. "Res sem užival, da sem se vrnil na stezo. To je bil moj prvi stik s tem dirkalnikom, zato je bilo preprosto dobro biti tam," je pojasnil. "O zmogljivosti še ne bi govoril. Najpomembneje je, da smo opravili vožnje." Bottas je po kosilu predal volan Sergiu Perezu, Lawson pa je v dirkalniku ostal celoten ponedeljek. Tudi Alpine je uporabljal le enega dirkača, saj je Franco Colapinto ves dan vozil sam. Colapinto je bil z začetkom zadovoljen: "Zelo koristno je dobiti te kilometre in znanje že tako zgodaj v sezoni." Isack Hadjar je bil aktiven za Red Bull pred svojo prvo sezono v moštvu. "Dan je bil zelo produktiven. Opravili smo več krogov, kot smo pričakovali, in vse je potekalo gladko." Francoz je opravil obsežen program, prav tako njegov rojak Esteban Ocon pri Haasu. "Počutim se dobro. Najprej moram pohvaliti izjemen napor ekipe, da je bil dirkalnik pripravljen že zjutraj. Čakali smo le na boljše razmere in na to, da je bilo vse popolno," je dodal Ocon.

Drugi dan na stezi tudi Ferrari

Drugi dan je zaznamovalo vreme. Mercedes se je zaradi napovedanega dežja odločil za premor, priložnost pa sta izkoristila Red Bull in Ferrari, ki je bil v torek prvi na stezi. Charles Leclerc je nabral veliko kilometrov, kmalu pa se mu je pridružil Max Verstappen z Red Bullom. Kasneje sta volan prevzela Lewis Hamilton in Hadjar.

Ferrari FOTO: Formula 1

"Lepo se je vrniti v popolnoma nov dirkalnik. Trenutno preverjamo predvsem delovanje vseh sistemov, ne zmogljivosti," je povedal Leclerc. Njegov moštveni kolega Hamilton pa je dodal: "Razmere so bile zahtevne, a zbrali smo veliko podatkov. Brez večjih težav, kar je ob tako velikih spremembah pravil zelo spodbudno."

Norris prvič s številko 1

Na stezo v Barceloni so v sredo zapeljali Russell, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Ollie Bearman (Haas) in Nico Hülkenberg (Audi). McLaren je v ospredje stopil nekoliko kasneje, a seveda zelo opazno. Lando Norris, aktualni svetovni prvak, je prvič zapeljal na stezo z znamenito številko 1.

Lando Norris FOTO: McLaren

"Dirkalnik je povsem drugačen. Manj hitrosti v ovinkih, a več pospeška. Veliko se moramo še naučiti, a dan je bil zelo produktiven," je povedal Norris. Lindblad, Bearman in Hülkenberg so v en glas poudarjali, kako kompleksen je novi pogonski sklop in koliko časa zahteva razumevanje vseh sistemov.

Četrti dan izkoristil tudi Aston Martin

Četrtek je pomenil konec testnega programa za Mercedes in Racing Bulls, ki sta izkoristila vse tri dovoljene dni. Antonelli in Russell sta bila zadovoljna. "Mislim, da je bilo precej dobro," je komentiral Antonelli. "Opravili smo veliko krogov. Zadovoljen sem, ker se o dirkalniku učim zelo veliko, zdaj pa se že veselim vrnitve v Bahrajn."

Ob pogledu proti prvim uradnim predsezonskim testiranjem na dirkališču v Bahrajnu je 19-letnik dodal: "Tja odhajamo z veliko samozavesti in visokimi pričakovanji, saj je bilo doslej vse skupaj dobro. Seveda smo imeli tudi nekaj težav, a smo jih uspeli odpraviti in zdaj smo lahko prepričani, da bomo v Bahrajnu bolj ali manj lahko takoj začeli s polnim tempom." Tudi Russell je zvenel optimistično. "Če sem iskren, je bilo testiranje zelo pozitivno. Na dirkalniku smo zbrali veliko kilometrine, kar je bil glavni cilj testiranja. Avto je prijeten za vožnjo, brez večjih težav, brez poskakovanja, kar je za vse nas zelo dobra novica, tako da je bilo na splošno nekaj solidnih dni." Na stezo je končno zapeljal tudi Aston Martin. Lance Stroll je prvič preizkusil prvi dirkalnik, ki je nastal pod taktirko Adriana Neweyja v novi tehnični eri. Prvi vtisi so bili pozitivni.

Stroll je povedal, da je bilo dobro znova biti na stezi. "Po nekaj tednih premora je bilo lepo spet sesti v dirkalnik. Vsi so opravili odlično delo pri pripravi avtomobila. Za mehanike in celotno ekipo je bil to dolg dan, saj so delali s polno paro, da bi bil dirkalnik pripravljen, zato smo proti koncu dneva uspeli odpeljati nekaj krogov in občutek je bil dober." Ker se ekipa podaja v prvo sezono sodelovanja s Hondo, je Stroll o dirkalniku za leto 2026 dodal: "Gre za velik in zelo kompleksen projekt. V ta stroj je bilo vloženih ogromno ur dela, zato je bilo lepo sesti za volan ter se začeti navajati na novi Hondin pogonski sklop in te nove dirkalnike. Vse skupaj je zelo vznemirljivo."

Barcelona kot uvod, Bahrajn kot resnični test

Zadnji dan je bil najbolj tekoč. Suho vreme, veliko menjav voznikov in dolgi programi na stezi so ekipam omogočili, da so prvič resneje začutile dirkalnike. Posebej izstopajoči so bili Bearman, Pierre Gasly in Hülkenberg z izjemno visokim številom krogov. Fernando Alonso je prvič zapeljal novi Aston Martin in poudaril simboliko trenutka – prvi dirkalnik nove ere, nastal pod vodstvom Neweyja. "Za nas so bili to res prvi dnevi, zato mislim, da smo imeli pozitiven začetek – več kot 60 krogov in dirkalnik se dobro odziva. Bilo je zelo posebno."

Pri Ferrariju, McLarnu in Red Bullu so bili enotni - delo je šele na začetku, a osnova je dobra. "Zdi se mi, da sem ujel dober ritem in začel čutiti, kakšen je dirkalnik v resnici, kar je bilo zelo dobro. Poskusil sem nekaj stvari, da bi videli, kako ga lahko izboljšamo, predvsem pa smo ga preizkušali v različnih konfiguracijah in nastavitvah, da bi dobili občutek, kako se bo obnašal med dirkaškimi vikendi. Na splošno mislim, da je bilo to precej uspešno dopoldne," je povedal Piastri. "Zelo lahko se je ujeti v primerjave, saj smo vsi tekmovalni in si vedno želiš videti, da ti gre dobro in da si lahko hiter," je dodal Norris. "A mislim, da smo veliko razumeli, tako pri vožnjah z manj goriva kot z več goriva, pa tudi glede pnevmatik."

Leclerc je dejal, da je to vznemirljiv čas za formulo 1, saj je toliko sprememb. "Moramo se prilagoditi tako vozniki kot ekipe in najti načine, kako kar najbolje izkoristiti naš novi paket, še posebej pri upravljanju energije, ki je zdaj bistveno pomembnejše kot v preteklosti." Sedemkratni svetovni prvak Hamilton je prav tako zadovoljen z dogajanjem v Barceloni: "Iskreno, bil je res prijeten teden. Ogromno dela je bilo opravljenega čez zimo, tako z moje strani kot tudi na strani ekipe, ki je čez zimo pripravila spremembe za to testiranje."

"Kar zadeva razumevanje dirkalnika in ravnotežja, imamo precej manj potisne sile kot v prejšnjih letih. Ta generacija dirkalnikov je pravzaprav nekoliko bolj zabavna za vožnjo. Je bolj živahna in drsljiva, a jo je nekoliko lažje ujeti, zato bi zagotovo rekel, da je bolj užitna," je dodal Britanec. Verstappen, ki je opravil veliko krogov, je izpostavil, da se je z ekipo veliko naučil. "Še vedno je precej stvari, ki jih želimo podrobneje preučiti in izboljšati, a to je normalno. Na splošno je za nas z novim motorjem zelo lepo, da smo lahko odpeljali toliko krogov, in to je dober začetek."

