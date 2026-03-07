Naslovnica
Formula 1

Nova sezona, nova pravila in glavno vprašanje: kdo bo prvi zmagovalec?

Melbourne, 07. 03. 2026 21.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Max Verstappen je kvalifikacijah za VN Avstralije trčil v zaščitno ograjo.

Formula 1 se v nedeljo vrača na ulice Melbourna, kjer bo na tradicionalnem prizorišču Albert Park potekala 58 krogov dolga uvodna dirka sezone 2026. Dirkači in moštva so se dolgo pripravljali na nova pravila, ki lahko povsem premešajo razmerja moči, zdaj pa je prišel čas, da dokažejo, kdo je najhitrejši. VN Avstralije bosta po odlični vožnji v kvalifikacijah s prvih dveh startnih položajev začela McLarnova dirkača George Russell in Kimi Antonelli. Ali bosta najhitrejša tudi na nedeljski dirki, boste izvedeli na Kanalu A in VOYO. Prenos dogodkov iz Melbourna se začne ob 4.30.

Albert Park s svojo 5,303 kilometra dolgo konfiguracijo še naprej velja za eno najbolj edinstvenih poluličnih stez v koledarju: hitra, tekoča in pogosto nepredvidljiva, še posebej zaradi razmerja med aerodinamiko, obrabo gum in številnih delov steze, ki ostanejo zelo spolzki. Prav ta posebnost pogosto poskrbi za varnostni avto ali premešane strategije in nič drugače ne bo tudi letos. Max Verstappen je z nesrečo v kvalifikacijah pokazal, da lahko pričakujemo nepričakovano, dirko bo začel z 20. mesta. Kljub številnim izzivom za dirkače zelo tesne razlike med njimi v kvalifikacijah napovedujejo izjemno napeto in zanimivo dirko.

Max Verstappen je kvalifikacijah za VN Avstralije trčil v zaščitno ograjo.
Max Verstappen je kvalifikacijah za VN Avstralije trčil v zaščitno ograjo.
FOTO: Profimedia

Na petkovih in sobotnih treningih so se že pokazale razlike v pristopih: nekateri so stavili na večjo končno hitrost, drugi na stabilnost skozi hitre ovinke. Nedeljska dirka bo prvič razkrila, katerim ekipam je uspelo zadeti pravo formulo.

Preberi še Russell dominiral, Hamilton razočaral, Verstappen po trku šele z 20. mesta

Uvodne dirke so vedno polne presenečenj, Melbourne pa jih pogosto postreže še več kot druge dirke. Z novo sezono, svežimi pravili in neznanimi razmerji moči utegne letošnja VN Avstralije ponuditi enega najzanimivejših uvodov v zadnjih letih. Kako se bo razpletla prva prava bitka nove generacije Formule 1, bomo v nedeljo izvedeli od 4.30 naprej na Kanalu A in VOYO.

Norris udaril po novih dirkalnikih, Sainz odgovarja: S tem škodujemo sami sebi

