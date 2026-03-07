Nova sezona, nova pravila in glavno vprašanje: kdo bo prvi zmagovalec?

Albert Park s svojo 5,303 kilometra dolgo konfiguracijo še naprej velja za eno najbolj edinstvenih poluličnih stez v koledarju: hitra, tekoča in pogosto nepredvidljiva, še posebej zaradi razmerja med aerodinamiko, obrabo gum in številnih delov steze, ki ostanejo zelo spolzki. Prav ta posebnost pogosto poskrbi za varnostni avto ali premešane strategije in nič drugače ne bo tudi letos. Max Verstappen je z nesrečo v kvalifikacijah pokazal, da lahko pričakujemo nepričakovano, dirko bo začel z 20. mesta. Kljub številnim izzivom za dirkače zelo tesne razlike med njimi v kvalifikacijah napovedujejo izjemno napeto in zanimivo dirko.
Na petkovih in sobotnih treningih so se že pokazale razlike v pristopih: nekateri so stavili na večjo končno hitrost, drugi na stabilnost skozi hitre ovinke. Nedeljska dirka bo prvič razkrila, katerim ekipam je uspelo zadeti pravo formulo.
Uvodne dirke so vedno polne presenečenj, Melbourne pa jih pogosto postreže še več kot druge dirke. Z novo sezono, svežimi pravili in neznanimi razmerji moči utegne letošnja VN Avstralije ponuditi enega najzanimivejših uvodov v zadnjih letih. Kako se bo razpletla prva prava bitka nove generacije Formule 1, bomo v nedeljo izvedeli od 4.30 naprej na Kanalu A in VOYO.
