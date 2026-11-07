VN Brazilije: Kdo bo najhitrejši na tretjem prostem treningu?

V deželo sambe in nogometa je najbolje razpoložen pripotoval Kimi Antonelli, ki je minuli teden v Mehiki tudi matematično osvojil naslov prvaka. Dejstvo, da je v odlični formi, je upravičil že v petek, ko ga je na uvodnem treningu prehitel le lanski prvak Lando Norris, na drugi preizkušnji steze pa ni bil nihče konkurenčen mlademu Italijanu, ki je postavil najboljši čas dneva.