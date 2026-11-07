V deželo sambe in nogometa je najbolje razpoložen pripotoval Kimi Antonelli, ki je minuli teden v Mehiki tudi matematično osvojil naslov prvaka. Dejstvo, da je v odlični formi, je upravičil že v petek, ko ga je na uvodnem treningu prehitel le lanski prvak Lando Norris, na drugi preizkušnji steze pa ni bil nihče konkurenčen mlademu Italijanu, ki je postavil najboljši čas dneva.
Formula 1
VN Brazilije: Kdo bo najhitrejši na tretjem prostem treningu?
Petkov spored Formule 1 je v Braziliji prinesel dva prosta treninga. Prvega je dobil lanski prvak Lando Norris, drugega pa letošnji Kimi Antonelli. Danes bo ob 15.25 na sporedu še tretji trening, ob 18.55 pa bo čas za kvalifikacije. Prenos v živo na Kanalu A in VOYO.
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