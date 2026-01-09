Pregled ekip: Ugibanj je konec, znana je startna vrsta za leto 2026

McLaren

Aktualni konstruktorski prvaki McLaren se vračajo v svojo 61. sezono Formule 1. Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri vstopata v četrto sezono kot moštvena kolega, Italijan Andrea Stella pa ostaja na položaju vodje ekipe.

Lando Norris in Oscar Piastri FOTO: Profimedia

Moštvo iz Wokinga je eno najbolj zgodovinskih imen v športu. Ekipo je ustanovil Bruce McLaren, debitirala pa je leta 1966. Od takrat so zbrali 203 zmage, 13 naslovov svetovnega prvaka med vozniki in 10 konstruktorskih naslovov. McLaren bo skušal nadaljevati odlično formo tudi v letu 2026, ko bodo prvič po letu 1990 lovili tretji zaporedni konstruktorski naslov, Norris pa se pripravlja na obrambo svojega prvega naslova svetovnega prvaka.

Mercedes

Tudi Mercedes se ponaša z izjemno zgodovino uspehov in bo v sezoni 2026 nastopil z nespremenjeno dirkaško zasedbo - Britanec George Russell in Italijan Kimi Antonelli. Toto Wolff ostaja na čelu ekipe, ki jo vodi že od leta 2013.

Kimi Antonelli in George Russell FOTO: AP

Po prevzemu nekdanje ekipe Brawn GP leta 2010 so se Srebrne puščice hitro prebile v vrh in med letoma 2014 in 2021 osvojile rekordnih osem zaporednih konstruktorskih naslovov ter sedem naslovov svetovnega prvaka med vozniki, od tega šest z Lewisom Hamiltonom. Čeprav v zadnjih letih niso dosegali enake ravni uspeha, je drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu 2025 nakazalo pozitiven preobrat.

Red Bull

Za Red Bull bo leto 2026 že 22. sezona v Formuli 1, ponovno pa bodo nastopili z novo dirkaško dvojico. Po štirih zaporednih naslovih s Sebastianom Vettlom med letoma 2010 in 2013 je Max Verstappen ponovil dosežek z novimi štirimi naslovi med letoma 2021 in 2024. Leta 2025 je naslov izgubil proti Norrisu, a vprašanje ostaja, ali se bo tokrat lahko vrnil na vrh.

Max Verstappen FOTO: AP

Verstappnu se bo pridružil novi moštveni kolega Isack Hadjar, ki prihaja iz ekipe Racing Bulls in bo zamenjal Jukija Cunodo. Laurent Mekies bo sezono prvič začel kot vodja ekipe, potem ko je bil imenovan lansko poletje.

Ferrari

Ime Ferrari ne potrebuje posebne predstavitve. To je edina ekipa, ki je nastopila v vsaki sezoni Formule 1 od začetka prvenstva leta 1950. Scuderia je skozi zgodovino osvojila 15 naslovov svetovnega prvaka med vozniki in 16 konstruktorskih naslovov, zadnja pa segata v leti 2007 in 2008.

Charles Leclerc in Lewis Hamilton FOTO: AP

Charles Leclerc in Lewis Hamilton ostajata dirkaška naveza tudi v letu 2026, Fred Vasseur pa nadaljuje kot vodja ekipe. Po sezoni 2025 brez zmage na dirki in četrtem mestu med konstruktorji si Ferrari obeta boljše rezultate.

Williams

Williams se vrača po uspešni sezoni 2025, v kateri so osvojili peto mesto v konstruktorskem prvenstvu in zabeležili dve uvrstitvi na oder za zmagovalce po zaslugi Carlosa Sainza. Španec bo tudi v novi sezoni zastopal Williams, skupaj s Tajcem Alexom Albonom.

Alex Albon in Carlos Sainz FOTO: Profimedia

Ekipa iz Grova, ki jo od leta 2023 vodi James Vowles, ima bogato zgodovino s sedmimi naslovi med vozniki in devetimi konstruktorskimi naslovi. Po padcu forme bodo pri Williamsu upali, da jim bo dobra lanska sezona v kombinaciji z navezo Sainz–Albon omogočila nov korak naprej tudi v 2026.

Racing Bulls

Racing Bulls bodo v sezoni 2026 nastopili z nekoliko spremenjeno zasedbo in "edincem" med letošnjimi novinci. Ekipo, ki jo je Red Bull prevzel leta 2006 kot Minardi, smo skozi leta poznali pod imeni Toro Rosso, AlphaTauri in RB, preden je leta 2025 postala Racing Bulls. V tem času so dosegli dve zmagi, s Sebastianom Vettlom in Pierrom Gaslyjem.

Arvid Lindblad FOTO: Profimedia

Novozelandcu Liamu Lawsonu se bo letos pridružil 18-letni Britanec Arvid Lindblad, ki prihaja iz Formule 2, kjer je sezono 2025 končal na šestem mestu. Alan Permane ostaja vodja ekipe po napredovanju iz vloge športnega direktorja.

Aston Martin

Aston Martin bo po sedmem mestu v sezoni 2025 v 2026 iskal napredek. Od prevzema imena leta 2021 so rezultati precej nihali – vrhunec so dosegli s številnimi stopničkami v letu 2023, sledili pa sta dve zahtevnejši sezoni.

Fernando Alonso in Lance Stroll FOTO: AP

Španski veteran Fernando Alonso in Kanadčan Lance Stroll ostajata dirkaški dvojec že četrto leto zapored, največja novica ob koncu 2025 pa je bila imenovanje Adriana Neweyja za vodjo ekipe.

Haas

Do prihoda Cadillaca najmlajša ekipa v Formuli 1, Haas, bo leta 2026 vstopila v svojo 11. sezono. V 214 dirkah je njihov najboljši rezultat še vedno četrto mesto, ki ga je dosegel Romain Grosjean in ki ga je Ollie Bearman lani ponovil na VN Mehike.

Esteban Ocon in Ollie Bearman FOTO: AP

Britanec Bearman bo tudi letos dirkal ob Francozu Estebanu Oconu, ekipa pod vodstvom Ayaa Komatsuja pa želi nadgraditi osmo mesto iz prejšnje sezone.

Audi

Nekdanja ekipa Kick Sauber bo v letu 2026 nastopila pod imenom Audi kot tovarniška ekipa, kar sovpada z uvedbo novih tehničnih pravil. Ekipa je leto 2025 končala na devetem mestu – ali jim bo pod imenom Audi uspelo napredovati?

Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto FOTO: AP

Nemec Nico Hülkenberg in Brazilec Gabriel Bortoleto vstopata v drugo skupno sezono, potem ko je Hülkenberg lani na Silverstonu dosegel dolgo pričakovano prvo stopničko v karieri. Vodja ekipe je Jonathan Wheatley, ki se je pridružil lansko leto.

Alpine

Alpine, nekdanji Renault, je imel zahtevno sezono 2025, ki jo je končal na dnu lestvice z velikim zaostankom za tekmeci. Pod imenom Alpine so dosegli eno zmago in šest stopničk, od tega dve s Francozom Gaslyjem, ki bo začel svojo četrto sezono v ekipi.

Pierre Gasly FOTO: AP

Gaslyju se bo ponovno pridružil Argentinec Franco Colapinto, sezona 2026 pa bo pomenila novo obdobje, saj ekipa ne bo več izdelovala lastnih pogonskih sklopov in bo prešla na Mercedesove motorje. Steve Nielsen ostaja izvršni direktor.

Cadillac

V sezoni 2026 se bo Formuli 1 pridružila še 11. ekipa – Cadillac, ki bo postala prva nova ekipa po Haasu leta 2016.

Sergio Perez in Valtteri Bottas FOTO: X