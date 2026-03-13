Verstappen: Imamo slab oprijem in težave z ravnotežjem dirkalnika

Mercedes potrdil izjemno formo

Mercedes je že na prostem treningu opozoril konkurenco, ko sta George Russell in Kimi Antonelli zasedla prvi mesti. Enak razplet je sledil tudi v sprint kvalifikacijah. Russell je bil najhitrejši s časom 1:31,520, Antonelli pa je zaostal slabe tri desetinke.

"Zelo sem zadovoljen, da smo osvojili najboljši startni položaj za sprint, mojega prvega v karieri. Dirkalnik je deloval odlično in uspelo nam je iz njega izvleči maksimum," je po kvalifikacijah dejal Russell. Mladi Antonelli je priznal, da ima ekipa še nekaj rezerve: "Start iz prve vrste je odličen začetek konca tedna. A pred nami je še veliko dela, predvsem pri upravljanju gum in startih."

McLaren in Ferrari v lovu na vrh

Za Mercedesom bo sprint začel Lando Norris, ki je z dirkalnikom McLarna presenetil oba Ferrarija in zasedel tretje mesto. "Tretje mesto je verjetno maksimum, ki smo ga lahko dosegli. Lepo je biti pred obema Ferrarijema," je povedal Norris. Njegov moštveni kolega Oscar Piastri bo startal s petega mesta. Avstralec je po nesreči prejšnji konec tedna v Melbournu predvsem zadovoljen, da je vikend začel brez zapletov.

Pri Ferrariju so imeli nekoliko bolj mešane občutke. Lewis Hamilton je bil četrti, Charles Leclerc pa šesti. Hamiltonu je načrte na treningu pokvaril zdrs in poškodovane gume, zato njegovi časi niso bili povsem realni. "Po zahtevnem treningu je ekipa odlično opravila delo in dirkalnik spravila v boljše delovno območje. Še vedno moramo najti nekaj hitrosti na ravninah," je pojasnil Hamilton. Leclerc je medtem izgubil precej časa na zadnji ravnini v odločilnem krogu: "Na drugem poskusu v zadnjem delu sprint kvalifikacij sem izgubil približno pol sekunde. To bomo morali analizirati."

Red Bull daleč od vrha

Največje razočaranje dneva je bil Red Bull. Max Verstappen je sprint kvalifikacije končal šele na osmem mestu, njegov moštveni kolega Isack Hadjar pa na desetem.

