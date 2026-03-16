'Ta dirka je pokazala, da Ferrari še ni rekel zadnje besede'

Dirka Formule 1 za Veliko nagrado Kitajske je postregla z novim zmagovalcem, Italijan Kimi Antonelli je postal drugi najstnik, ki je stopil na najvišjo stopničko v kraljici motošporta. Spremljali smo tudi razburljiv dvoboj za tretje mesto med Ferrarijevima Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom, ki ga je dobil Britanec. Po drugi dirki sezone so v POPkastu o novi zvezdi, spremenjenem Hamiltonu, težavah McLarna in še mnogih drugih temah govorili novinarka Eva Koderman Pavc, nekdanja dirkačica Nina Jerančič in komentator Aljaž Golčer.