Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

'Ta dirka je pokazala, da Ferrari še ni rekel zadnje besede'

Ljubljana, 16. 03. 2026 15.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc Aljaž Golčer
POPkast Formule 1

Dirka Formule 1 za Veliko nagrado Kitajske je postregla z novim zmagovalcem, Italijan Kimi Antonelli je postal drugi najstnik, ki je stopil na najvišjo stopničko v kraljici motošporta. Spremljali smo tudi razburljiv dvoboj za tretje mesto med Ferrarijevima Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom, ki ga je dobil Britanec. Po drugi dirki sezone so v POPkastu o novi zvezdi, spremenjenem Hamiltonu, težavah McLarna in še mnogih drugih temah govorili novinarka Eva Koderman Pavc, nekdanja dirkačica Nina Jerančič in komentator Aljaž Golčer.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573