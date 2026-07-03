Pet Britancev pred vrhuncem sezone, Antonelli pa želi pokvariti domačo zabavo

Kraljica motošportov se vrača na eno najbolj uveljavljenih in prestižnih prizorišč v svoji zgodovini. Silverstone je za številne dirkače eden vrhuncev sezone, za Britance pa še precej več. Domača dirka prinaša posebno energijo, polne tribune in pričakovanja navijačev, ki od svojih ljubljencev pričakujejo boj za najvišja mesta.

George Russell FOTO: Profimedia

"Komaj čakam, da bom dirkal doma. Silverstone je zame posebno mesto in veselim se dirke. Sezona je še dolga in jemljem dirko za dirko. Bolj pomembna kot rezultat je trenutno predstava," pred začetkom domačega konca tedna poudarja George Russell, ki v Veliko Britanijo prihaja kot zmagovalec zadnje dirke. Še bogatejšo zgodovino ima na domači preizkušnji Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je na Otoku slavil že devetkrat, s čimer je najuspešnejši dirkač v zgodovini Velike nagrade Velike Britanije. A letos bo izziv zanj nekoliko drugačen. Prvič bo domačo zmago lovil v rdečem dirkalniku Ferrarija. Moštvo iz Maranella je sicer v Veliki Britaniji konstruktorsko slavilo že 18-krat.

Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

"Fenomenalno je priti sem. Slišal sem, da naj bi bil ta konec tedna obisk navijačev največji doslej. Za nas Britance je velik privilegij biti tu in zastopati domovino," je ob prihodu v Silverstone dejal Hamilton. Domači adut bo tudi Lando Norris, ki brani lansko zmago. V minuli sezoni sta prvi dve mesti v Silverstonu pripadli McLarnu, Norris pa je pred domačimi navijači doživel enega vrhuncev kariere. V novem tekmovalnem obdobju mu ne gre vse po načrtih, a prav Silverstone bi lahko bil kraj, kjer znova ujame pravi ritem.

Lando Norris FOTO: Profimedia

"Sem prihajam bolj sproščen, ker ni več pritiska, da bi moral loviti prvo domačo zmago. Imam pa veliko željo, da bi tu zmagal še drugič v karieri," pravi aktualni svetovni prvak. Britansko zabavo pa bo skušal pokvariti Kimi Antonelli. Vodilni dirkač prvenstva je sezono začel izjemno, nato pa niz petih zaporednih zmag prekinil z odstopom v Barceloni in tretjim mestom v Avstriji. V Silverstonu želi znova na najvišjo stopničko.

Kimi Antonelli FOTO: Profimedia