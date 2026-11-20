Vodje ekip dodajajo, da naj bi bila dokončna odobritev Svetovnega sveta za avtomobilski šport pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia) zgolj formalnost. Predsednik Fie Mohmmed Ben Sulajem , ki mu pred tem ni uspelo doseči vrnitve glasnih motorjev V10, je podprl uvedbo novega pogonskega sklopa. Sedanja generacija motorjev, ki je bila uvedena letos, bo tako po vsega štirih letih znova postala preteklost.

"Dogovor je načelno dosežen. Vsi so navdušeni," je povedal Zak Brown in nadaljeval: "Zdaj je treba doreči le še podrobnosti. Veselim se novih motorjev. Mislim, da se jih veselimo vsi."

Zak Brown (desno), vodja ekipe McLaren, je ob robu dirkaškega konca tedna v Las Vegasu potrdil, da naj bi se od leta 2030 v najvišji razred motošporta vrnili osemvaljni (V8) motorji.

Nova generacija je bila deležna kritik že od prve dirke. "Najbolj priljubljena in najpreprostejša rešitev za uvedbo so motorji V8," je Ben Sulayem že pred meseci povedal za portal Racing365 in nakazal smer. Prednosti teh motorjev so boljši zvok, manjša kompleksnost v primerjavi s sedanjimi pogonskimi sklopi, ki združujejo motor z notranjim zgorevanjem in baterijo, ter manjša masa. Že od te sezone se v kraljevem avtomobilističnem športu sicer uporablja 100-odstotno trajnostno gorivo.

Trenutni motorji so večkrat poskrbeli za čustveno razpravo tudi med dirkači. Ti morajo včasih dirkati v nasprotju s svojim instinktom in popustiti pritisk na plin, da se motorju vnovič napolni baterija. Ob okvarah in težavah lahko izgubijo celo polovico moči, kar lahko povzroči tudi izjemno nevarne situacije. Nove motorje je večkrat ostro kritiziral predvsem štirikratni svetovni prvak Max Verstappen iz ekipe Red Bull. Nizozemca vrnitev motorjev V8 zelo mika.

Ben Sulayem se je prvotno zavzemal celo za vrnitev motorjev V10. Toda bolj trajnostna generacija motorjev z velikim deležem električne energije v skupni moči približno 1000 konjskih moči je v formulo 1 pritegnila tudi nove proizvajalce, kot je Audi. Med letoma 2006 in 2013 so bili dirkalniki formule 1 že opremljeni z motorji V8.