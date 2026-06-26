Gasly vendarle dobil pokal, ki so mu ga sprva odvzeli za VN Monaka

Pierre Gasly je po skoraj tritedenskem čakanju v roke dobil pokal za tretje mesto na Veliki nagradi Monaka. Voznik moštva Alpine je najprestižnejšo dirko v prvenstvu Formule 1 prečkal kot tretji najhitrejši, vendar sta ga dve petsekundni kazni zaradi prehitre vožnje v boksih umestili na 7. mesto. S tem se je posledično na stopničke povzpel Isack Hadjar iz moštva Red Bull.

Moštvo Alpine je takoj po dirki vložilo zahtevo za ponovni pregled primera, saj so imeli dokaze, da Gasly v nobenem trenutku ni presegel omejitve 60 km/h in je imel celo nekaj dodatne rezerve, da bi zagotovo ostal pod njo. Po vloženi pritožbi je uradni časomerilec Formule 1 FOM priznal, da je prišlo do napake pri merjenju razdalje v boksih, na podlagi katere se izračunava hitrost. Izkazalo se je namreč, da je bila merilna zanka na uvozu v bokse – kjer naj bi prehitro peljalo vseh šest dirkačev – za 77 centimetrov krajša od predvidene, zaradi česar so bili izračuni povprečne hitrosti previsoki.

Zaradi tega je Red Bullov dirkač Hadjar zdaj izgubil svoje mesto na stopničkah, saj je nazadoval na četrto mesto, Francoz Gasly pa je dobil nazaj tretje mesto. "Monaški pokal je našel pot domov!!! Srečen dan, srečno življenje," je Francoz zapisal na Instagramu, medtem ko je poziral s srebrnim priborom.

Dirkači Formule 1 bodo torej prvenstvo nadaljevali v avstrijskem Spielbergu, za katerega so bile pred začetkom dogajanja zaradi vročinskega vala odrejene izredne razmere. Celotno dogajanje od petka do sobote boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.