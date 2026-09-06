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Formula 1

Gasly osupnil Monzo, a v njegovo zmago verjamejo le redki

Monza, 06. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Pierre Gasly

Ko se je na zaslonih ob koncu kvalifikacij ob imenu Pierra Gaslyja izpisala številka ena, je bilo presenečenje v Monzi skoraj otipljivo. Francoz je z Alpineom, ki ga pred začetkom konca tedna praktično nihče ni uvrščal med kandidate za najboljši startni položaj, premagal Georgea Russella in poskrbel za eno največjih senzacij sezone. Francija je na kvalifikacijsko zmago svojega dirkača čakala skoraj natanko 29 let. Nazadnje je Francozu Jeanu Alesiju to uspelo prav tukaj, v Monzi.

V novinarskem središču Autodroma Nazionale Monza je bilo ob koncu kvalifikacij čutiti precej začudenja in pa veliko veselje francoskih novinarjev. Velik del prisotnih pa se je spraševal, od kod se je vzel Pierre Gasly?

Še nekaj ur prej je bilo težko najti kogarkoli, ki bi Francoza resno uvrščal v boj za najboljši startni položaj. George Russell je bil najhitrejši na drugem in tretjem prostem treningu, Ferrari je doma kazal precej več hitrosti, v pogovoru o favoritih pa so se pojavljali tudi McLaren, Max Verstappen in vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli.

Pierre Gasly
Pierre Gasly
FOTO: AP

Gasly je bil na zadnjem treningu "šele" deveti. Nato pa so prišle kvalifikacije. Francoz je bil hiter že v prvem delu, v nadaljevanju pa je postajalo vse bolj jasno, da dobra forma ni naključje. V zadnjem poskusu Q3 je krog sestavil skoraj brezhibno in uro ustavil pri 1:21,786. Russell je zaostal vsega 60 tisočink sekunde. 

To je bila Gaslyjeva prva kvalifikacijska zmaga v karieri, dosežena na dirkališču, kjer je pred šestimi leti dosegel tudi svojo prvo in za zdaj edino zmago v Formuli 1.

"Devet let sem lovil priložnost za najboljši startni položaj. Prvo dirko sem dobil v Monzi, zdaj pa sem tukaj osvojil kvalifikacije. Na tem mestu je očitno nekaj posebnega," je po senzaciji zadovoljno razlagal Gasly. Sam je priznal, da še ob prihodu v zadnji del kvalifikacij ni povsem verjel, kaj se odpira pred njim.

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Francija čakala vse od Alesija

Gaslyjev dosežek ima še precej večjo težo, če pogledamo v zgodovino. Zadnji Francoz, ki je pred njim osvojil najboljši startni položaj v Formuli 1, je bil Jean Alesi leta 1997. In tudi njemu je to uspelo prav v Monzi. Alesi je takrat z Benetton-Renaultom za vsega 52 tisočink premagal Heinza-Haralda Frentzna

Pierre Gasly
Pierre Gasly
FOTO: AP

Ko je Gasly leta 2020 prav v Monzi senzacionalno zmagal z AlphaTaurijem, je postal prvi francoski zmagovalec dirke Formule 1 po Olivierju Panisu in Monaku leta 1996. Naslednje leto je francosko himno slišal še Esteban Ocon, ki je avgusta 2021 z Alpineom presenetljivo dobil VN Madžarske. To ostaja tudi zadnja francoska zmaga v Formuli 1. Če bi Gasly slavil v nedeljo, bi torej končal dobrih pet let dolgo francosko čakanje na novo zmago.

Francozi govorijo o zgodovinski in skoraj nepredstavljivi predstavi

Navdušenje je hitro zajelo tudi francoske medije. L'Equipe je rezultat označil za ogromno presenečenje, kot predstavo za zgodovino in njegov odločilni krog kot nekakšen "čarovniški trik" proti favoritom. Eurosport France je v ospredje postavil trojček – presenečenje, maščevanje in ponos.

Beseda "maščevanje" se nanaša na to, da je Gasly dan pred kvalifikacijami tudi uradno izgubil tretje mesto z letošnje VN Monaka po dolgotrajnem pritožbenem postopku.

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Tudi Charles Leclerc ni skrival presenečenja. Monačan je razkril, da ga je Gasly še dan prej spraševal za nasvet glede šestega in sedmega zavoja.

"Zelo sem vesel zanj. Mislim, da je to veliko, veliko presenečenje za vse," je dejal Leclerc in poudaril, da Alpine verjetno nima najboljšega dirkalnika, je pa v soboto svoje delo opravil najbolje.

Gasly je Russella premagal celo dvakrat

Približno 15 minut pred začetkom kvalifikacij sta Gasly in Russell v paddocku zaključevala partijo šaha. Zmagal je Gasly. Russell je kasneje v šali priznal, da si je ob porazu mislil, da mu bo vrnil na stezi. Tudi tam se ni izšlo.

"Premagal me je tam, nato pa sem si rekel: dobro, jaz bom njega v kvalifikacijah. In zdaj je znova pred mano," se je smejal Britanec, ki pa je Gaslyju takoj čestital za izjemno predstavo.

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Favorit je Russell

Gasly bo prvič v karieri dirko začel povsem spredaj, a zanimivo je, da ga niti najboljši startni položaj ni spremenil v glavnega favorita za zmago. Ta vloga pripada Russellu.

Britanec je bil hiter praktično ves konec tedna, Mercedes pa na dolgih ravninah Monze deluje izjemno prepričljivo. Tudi stavnice Russella po kvalifikacijah postavljajo povsem v ospredje.

Russell bo startal tik ob Gaslyju, za njima pa bosta po kazni Oscarja Piastrija na drugi startni vrsti oba Ferrarija – Leclerc tretji in Lewis Hamilton četrti. Max Verstappen bo peti, Piastri pa bo zaradi kazni treh startnih mest zdrsnil na šesto mesto.

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Prav Leclercu in Hamiltonu številni pripisujejo več možnosti za nedeljsko zmago kot Gaslyju. Ferrari bo pred svojimi tifosi skušal izkoristiti dirkaški ritem, dolge ravnine pa omogočajo tudi precej več prehitevanja kot na številnih drugih prizoriščih. S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo bo 14.30!

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