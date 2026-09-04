Gasly zaradi McLarna ponovno brez stopničk na VN Monaka

Pierre Gasly je po dirki v Monaku 7. junija zaradi dveh ločenih petsekundnih kazni, ker je prekoračil hitrost v boksih, nazadoval s tretjega na sedmo mesto. Vendar se je po zahtevku revizije s strani ekipe Alpine vrnil na tretje.

McLaren se je nad to odločitvijo pritožil in mednarodno pritožbeno sodišče Fie je danes Gaslyju ponovno uveljavilo kazen. To pomeni, da je francoski dirkač padel na sedmo mesto, Isack Hadjar iz Red Bulla se je vrnil na tretje, Oscar Piastri iz McLarna se je povzpel na četrto mesto, dirko pa je dobil Kimi Antonelli iz Mercedesa.