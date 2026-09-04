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Formula 1

Gasly zaradi McLarna ponovno brez stopničk na VN Monaka

Monaco, 04. 09. 2026 14.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Pierre Gasly

Pierre Gasly iz ekipe Alpine je na dirki za veliko nagrado Monaka izgubil stopničke, potem ko je McLaren dobil pritožbo, je danes v izjavi sporočila krovna zveza Fia. To pa ni edina novica, ki jo poroča svet kraljice motošporta; dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 naj bi bile namreč od leta 2027 predvidoma krajše.

Pierre Gasly vs. McLaren
Pierre Gasly vs. McLaren
FOTO: AP

Pierre Gasly je po dirki v Monaku 7. junija zaradi dveh ločenih petsekundnih kazni, ker je prekoračil hitrost v boksih, nazadoval s tretjega na sedmo mesto. Vendar se je po zahtevku revizije s strani ekipe Alpine vrnil na tretje.

McLaren se je nad to odločitvijo pritožil in mednarodno pritožbeno sodišče Fie je danes Gaslyju ponovno uveljavilo kazen. To pomeni, da je francoski dirkač padel na sedmo mesto, Isack Hadjar iz Red Bulla se je vrnil na tretje, Oscar Piastri iz McLarna se je povzpel na četrto mesto, dirko pa je dobil Kimi Antonelli iz Mercedesa.

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Na veliki nagradi Monaka je bilo več kazni zaradi prekoračitve hitrosti, ker so organizatorji Formule 1 napačno izmerili dolžino boksov, kar je pomenilo, da so bile povprečne hitrosti avtomobilov napačno ocenjene.

Dirke Formule 1 leta 2027 predvidoma krajše

Dirkaške navdušence je prav zagotovo presenetila tudi novica, da bodo v letu 2027 zmanjšali število krogov na velikih nagradah. Verjetno bo le steza v Monaku ohranila 78 krogov in razdaljo 260 km.

Monaco circuit
Monaco circuit
FOTO: AP

Do te odločitve je prišlo zaradi povečane porabe goriva, ki je posledica novih pravil za motorje, uvedenih v tej sezoni. Več virov navaja, da je skrajšanje dirkalnih razdalj edina preostala možnost, potem ko so moštva zavrnila predloge za večje rezervoarje goriva in spremembe na šasijah.

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Čeprav so moštva spremembo razdalje podprla, mora ta še skozi uradni postopek, preden bo vključena v športni pravilnik za leto 2027. Po navedbah medijev je zmanjšanje dirkalne razdalje trenutno dogovorjeno le za naslednjo sezono.

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