Gasly zaradi McLarna ponovno brez stopničk na VN Monaka

Pierre Gasly je po dirki v Monaku 7. junija zaradi dveh ločenih petsekundnih kazni, ker je prekoračil hitrost v boksih, nazadoval s tretjega na sedmo mesto. Vendar se je po zahtevku revizije s strani ekipe Alpine vrnil na tretje.
McLaren se je nad to odločitvijo pritožil in mednarodno pritožbeno sodišče Fie je danes Gaslyju ponovno uveljavilo kazen. To pomeni, da je francoski dirkač padel na sedmo mesto, Isack Hadjar iz Red Bulla se je vrnil na tretje, Oscar Piastri iz McLarna se je povzpel na četrto mesto, dirko pa je dobil Kimi Antonelli iz Mercedesa.
Na veliki nagradi Monaka je bilo več kazni zaradi prekoračitve hitrosti, ker so organizatorji Formule 1 napačno izmerili dolžino boksov, kar je pomenilo, da so bile povprečne hitrosti avtomobilov napačno ocenjene.
Dirke Formule 1 leta 2027 predvidoma krajše
Dirkaške navdušence je prav zagotovo presenetila tudi novica, da bodo v letu 2027 zmanjšali število krogov na velikih nagradah. Verjetno bo le steza v Monaku ohranila 78 krogov in razdaljo 260 km.
Do te odločitve je prišlo zaradi povečane porabe goriva, ki je posledica novih pravil za motorje, uvedenih v tej sezoni. Več virov navaja, da je skrajšanje dirkalnih razdalj edina preostala možnost, potem ko so moštva zavrnila predloge za večje rezervoarje goriva in spremembe na šasijah.
Čeprav so moštva spremembo razdalje podprla, mora ta še skozi uradni postopek, preden bo vključena v športni pravilnik za leto 2027. Po navedbah medijev je zmanjšanje dirkalne razdalje trenutno dogovorjeno le za naslednjo sezono.
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