George Russell od Mercedesa zahteva jasne odgovore

George Russel FOTO: AP

Sezona Formule 1 postaja vse bolj napeta. Potem ko je Mercedes večji del leta veljal za najmočnejšo ekipo, je Max Verstappen z Red Bullom v zadnjih dirkaških koncih tedna znova pokazal, da se lahko enakovredno bori za zmage. To je sprožilo nova vprašanja o konkurenčnosti nemške ekipe in prihodnosti njihovega paketa izboljšav. George Russell je zato vodstvu moštva poslal jasno sporočilo: Mercedes mora čim prej odpraviti težave z nadgradnjami dirkalnika, če želi sezono končati na najvišji ravni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nemška ekipa je v večjem delu sezone narekovala tempo, Britanec in njegov moštveni kolega Kimi Antonelli sta skupaj osvojila 11 zmag na dirkah za veliko nagrado ter štiri zmage na sprintih. Zadnji rezultati pa so pokazali, da prednost Mercedesa ni več samoumevna. Verstappen je v Maleziji in Singapurju dosegel pomembni zmagi ter Red Bull vrnil v boj za naslov najboljšega konstruktorja in s tem dokazal, da lahko ekipa kljub težavam iz prejšnjih mesecev znova pripravi dirkalnik, sposoben za zmago.

Max Verstappen FOTO: AP

Za Mercedes je to neprijeten preobrat; moštvo, ki je še nedavno narekovalo tempo, mora zdaj znova iskati odgovore za napredek. Russell poudarja, da ni dovolj, da ekipa na dirkalnik samo namesti nove dele, pomembno je, da ti delujejo v različnih razmerah in da lahko dirkač iz njih izkoristi največ. Za 28-letnega Britanca je položaj še posebej pomemben, saj se bliža zaključek sezone in vsaka izgubljena dirka pomeni slabši položaj v prvenstvu.