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Formula 1

George Russell od Mercedesa zahteva jasne odgovore

Ljubljana, 17. 10. 2026 13.16 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ju.R
George Russell

Po zadnjih uspehih Maxa Verstappna in Red Bulla se je razmerje moči v Formuli 1 znova spremenilo. George Russell jasno opozarja, da Mercedes ne sme več izgubljati časa. V zaključku sezone bi lahko o tem, kdo si bo priboril naslov konstruktorja, odločale prav podrobnosti, ki jih ekipe še niso uspele razrešiti.

George Russel
George Russel
FOTO: AP

Sezona Formule 1 postaja vse bolj napeta. Potem ko je Mercedes večji del leta veljal za najmočnejšo ekipo, je Max Verstappen z Red Bullom v zadnjih dirkaških koncih tedna znova pokazal, da se lahko enakovredno bori za zmage. To je sprožilo nova vprašanja o konkurenčnosti nemške ekipe in prihodnosti njihovega paketa izboljšav.

George Russell je zato vodstvu moštva poslal jasno sporočilo: Mercedes mora čim prej odpraviti težave z nadgradnjami dirkalnika, če želi sezono končati na najvišji ravni.

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Nemška ekipa je v večjem delu sezone narekovala tempo, Britanec in njegov moštveni kolega Kimi Antonelli sta skupaj osvojila 11 zmag na dirkah za veliko nagrado ter štiri zmage na sprintih. Zadnji rezultati pa so pokazali, da prednost Mercedesa ni več samoumevna.

Verstappen je v Maleziji in Singapurju dosegel pomembni zmagi ter Red Bull vrnil v boj za naslov najboljšega konstruktorja in s tem dokazal, da lahko ekipa kljub težavam iz prejšnjih mesecev znova pripravi dirkalnik, sposoben za zmago.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Za Mercedes je to neprijeten preobrat; moštvo, ki je še nedavno narekovalo tempo, mora zdaj znova iskati odgovore za napredek. Russell poudarja, da ni dovolj, da ekipa na dirkalnik samo namesti nove dele, pomembno je, da ti delujejo v različnih razmerah in da lahko dirkač iz njih izkoristi največ.

Za 28-letnega Britanca je položaj še posebej pomemben, saj se bliža zaključek sezone in vsaka izgubljena dirka pomeni slabši položaj v prvenstvu.

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Pritisk na nemško ekipo se bo v naslednjih dirkaških koncih tedna še povečal. Mercedes mora ugotoviti, zakaj njegove nadgradnje ne prinašajo pričakovanega napredka, medtem ko Red Bull z Nizozemcem znova deluje izjemno konkurenčno.

Russellovo sporočilo je jasno: ekipa si ne more privoščiti samozadovoljstva. Če želi ostati v boju za zmage, mora hitro najti rešitve.

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Franci123
17. 10. 2026 13.42
Imajo najboljši dirkalnik pa še kar joče. Raje naj pokaže nekaj na progi ne pa da ga froc kimi šola🤦‍♂️
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