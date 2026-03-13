PRENOS V ŽIVO: Dragić novi ambasador Plazma športnih iger mladih

Plazma športne igre mladih, ena od največjih amaterskih športnih prireditev za otroke in mladino v regiji, so vsako leto večje. Danes bo na Ljubljanskem gradu za ambasadorja športnih iger mladih slavnostno imenovan Goran Dragić. Na dogodku bodo prisotna številna odmevna imena v svetu športa. Poleg Aleksandra Čeferina, Raše Nesterovića in Zlatka Zahovića sta v Ljubljano prišla tudi legendarni košarkarski trener Željko Obradović in nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Nemanja Vidić. Prenos dogodka si boste lahko v živo ogledali na naši spletni strani.