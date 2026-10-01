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Formula 1

'Moj fokus je na Formuli 1, sem spadam in tukaj si želim ostati'

Ljubljana, 01. 10. 2026 10.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
R.S.
Esteban Ocon

Ameriška ekipa Formule 1 Haas in francoski dirkač Esteban Ocon bosta po koncu letošnje sezone končala sodelovanje. Za Ocona je to kar precejšen udarec, saj za naslednjo sezono nima zagotovljenega sedeža pri nobeni ekipi, a kot pravi sam, so njegovi nameni ostati v kraljici motošporta, tudi če bi to pomenilo, da bi postal rezervni dirkač.

Esteban Ocon je k Haasu prestopil lani, potem ko je štiri leta dirkal za moštvo Alpine. V svoji prvi sezoni z ameriško ekipo je osvojil 38 točk, letošnja sezona pa je zanj precej manj uspešna. Doslej je zbral le sedem točk. "Projekt zapuščam z dvignjeno glavo in ponosen sem na svoje dosežke. Razmere niso bile vedno preproste, tudi zaradi različnih dejavnikov, na katere nisem imel vpliva," je dejal 30-letni Francoz, ki o svoji prihodnosti za zdaj ni želel govoriti.

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"Njegova profesionalnost in predanost sta bili za nas zelo dragoceni, medtem ko kot ekipa še naprej napredujemo," je pred Veliko nagrado Bahrajna razhod pospremil vodja ekipe Ayao Komatsu. Ocon je v Formuli 1 debitiral leta 2016 pri ekipi Manor. V kraljevskem razredu avtomobilskega športa je tako že od leta 2016. Za Oconovega verjetnega naslednika pri Haasu velja Brazilec Rafael Camara.

Esteban Ocon in Ollie Bearman
Esteban Ocon in Ollie Bearman
FOTO: AP

21-letni dirkač je član Ferrarijevega razvojnega programa in trenutno vodi v skupnem seštevku prvenstva Formule 2. Ferrari je tudi tehnični partner ekipe Haas. Drugi dirkač ameriške ekipe je trenutno Britanec Oliver Bearman, ki je prav tako star 21 let.

Ocon namerava ostati v Formuli 1

Kljub temu da za Francoza v naslednji sezoni pri Haasu ne bo več prostora, je 30-letnik odločen, da tudi v prihodnje sede v bolid kraljice motošporta. Slednji je v Maleziji pred Veliko nagrado Bahrajna ta konec tedna vztrajal, da ima še vedno priložnosti za raziskovanje, za katero moštvo bi lahko dirkal v prihodnji sezoni, hkrati pa je zatrdil, da ne išče sedeža zunaj Formule 1.

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"Moj fokus je na Formuli 1, sem spadam in tukaj si želim ostati. Ne bom iskal opcij zunaj Formule 1," je v pogovoru z mediji dejal pred Veliko nagrado Bahrajna Ocon. Slednjega se je sicer povezovalo s prestopom h Cadillacu za naslednjo sezono, a vse kaže, da bosta tako Sergio Perez kot Valtteri Bottas ostala pri ameriškem moštvu.

Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Ocon je, odkar tekmuje v Formuli 1, v desetih letih vpisal zmago in ob tem dodal še tri uvrstitve na stopničke. Nazadnje mu je to uspelo še pod nekdanjim moštvom Alpine, kjer je leta 2024 osvojil drugo mesto na Veliki nagradi Brazilije. Na vprašanje, ali je Ocon pripravljen sprejeti vlogo rezervnega dirkača pri drugi ekipi, je dejal: "V najslabšem primeru, da. Še vedno želim dirkati – tam si zaslužim biti, tam želim biti."

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Ocon si bo želel do konca letošnje sezone predvsem izkazati in pokazati, da je vodstvo Haasa storilo napako. Prvo priložnost bi imel že na Veliki nagradi Bahrajna, celotno dogajanje pa bo tokrat po našem času potekalo v zgodnjih jutranjih urah. Uvodna prosta treninga bosta na sporedu že ob 6.25 in 9.55. Zadnji, tretji prosti trening bo prav tako kakor prvi potekal ob 6.25, nakar bodo sledile kvalifikacije ob 9.55. Dirka pa bo na sporedu konec tedna ob 9.00. Pol ure prej pa bomo imeli še bogat studijski del. Celotno dogajanje dirkaškega vikenda kraljice motošporta boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 Velika nagrada Bahrajna.
Formula 1 Velika nagrada Bahrajna.
FOTO: 24ur.com
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