Isack Hadjar še eno sezono pri Red Bullu

Isack Hadjar bo tudi v sezoni 2027 ekipni kolega Nizozemca Maxa Verstappna, štirikratnega svetovnega prvaka, ki je že pred tem podaljšal pogodbo do konca sezone 2030.
S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših štirih moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarnu ne bo.
Hadjar je v F1 debitiral lani z ekipo Racing Bulls, tudi letos pa ima za sabo solidno prvo sezono v glavni ekipi Red Bulla. V njej je zbral osem uvrstitev med dobitnike točk, od tega je bil enkrat na odru za zmagovalce v Monaku.
V letošnji sezoni je zbral 71 točk in je osmi v skupnem seštevku, četudi je izpustil zadnje tri preizkušnje zaradi poškodbe zapestja. V torek so iz moštva potrdili, da se 21-letnik vrača na prihajajoči VN Azerbajdžana.
Najprej bodo v Bakuju v četrtek na sporedu prosti treningi, kvalifikacije bodo v petek ob 14. uri, dirka pa v soboto ob 13. uri.
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