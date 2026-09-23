Isack Hadjar še eno sezono pri Red Bullu

Isack Hadjar bo tudi v sezoni 2027 ekipni kolega Nizozemca Maxa Verstappna, štirikratnega svetovnega prvaka, ki je že pred tem podaljšal pogodbo do konca sezone 2030. S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših štirih moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarnu ne bo.

Isack Hadjar FOTO: AP

Hadjar je v F1 debitiral lani z ekipo Racing Bulls, tudi letos pa ima za sabo solidno prvo sezono v glavni ekipi Red Bulla. V njej je zbral osem uvrstitev med dobitnike točk, od tega je bil enkrat na odru za zmagovalce v Monaku.