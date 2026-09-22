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Formula 1

Hadjar se po poškodbi vrača v karavano Formule 1

London, 22. 09. 2026 12.08 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Isack Hadjar

Francoski dirkač in član moštva formule 1 Red Bull Racing Isack Hadjar se po poškodbi vrača na dirkalne steze. Potem ko je manjkal na zadnjih treh dirkah za svetovno prvenstvo, bo v dirkalnik znova sedel ta konec tedna, ko bo na sporedu dirka za veliko nagrado Azerbajdžana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Isack Hadjar
Isack Hadjar
FOTO: Profimedia

Isack Hadjar je bil z dirkališč odsoten zaradi poškodbe zapestja in je moral izpustiti dirke na Nizozemskem, v Monzi in Madridu. Toda iz Red Bulla so sporočili, da je 21-letnik dovolj zdrav, da bo lahko nastopil na sobotni preizkušnji v Bakuju. "Red Bull je zelo vesel zaradi Isackove vrnitve. Hadjar je uspešno okreval po poškodbi, zato bo nastopil že na četrtkovem treningu," so zapisali v izjavi za javnost.

Hadjarja je v času odsotnosti zelo uspešno nadomestil Liam Lawson, ki je na Nizozemskem in v Madridu zasedel sedmo in šesto mesto, medtem ko si v Monzi ni privozil točk. Njegov prispevek k moštvu pri Red Bullu ni ostal neopažen. "Radi bi se mu zahvalili za njegov profesionalizem, posvečenost in trdo delo na zadnjih treh dirkah. V karavano formule ena je stopil v zahtevnih razmerah in naredil opazen prispevek k ekipi."

Isack Hadjar
Isack Hadjar
FOTO: Formula 1

Lawson bo po Hadjarjevi vrnitvi ponovno odšel v mladinsko ekipo prej omenjene ekipe, ki se imenuje Racing Bulls. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva sicer vodi Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), ki ima z 292 točkami 81 točk naskoka pred moštvenim kolegom Britancem Georgeom Russellom. Tretji je Lewis Hamilton (Ferrari). Do konca sezone je še devet dirk.

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