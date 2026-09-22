Hadjar se po poškodbi vrača v karavano Formule 1

Isack Hadjar je bil z dirkališč odsoten zaradi poškodbe zapestja in je moral izpustiti dirke na Nizozemskem, v Monzi in Madridu. Toda iz Red Bulla so sporočili, da je 21-letnik dovolj zdrav, da bo lahko nastopil na sobotni preizkušnji v Bakuju. "Red Bull je zelo vesel zaradi Isackove vrnitve. Hadjar je uspešno okreval po poškodbi, zato bo nastopil že na četrtkovem treningu," so zapisali v izjavi za javnost.

Hadjarja je v času odsotnosti zelo uspešno nadomestil Liam Lawson, ki je na Nizozemskem in v Madridu zasedel sedmo in šesto mesto, medtem ko si v Monzi ni privozil točk. Njegov prispevek k moštvu pri Red Bullu ni ostal neopažen. "Radi bi se mu zahvalili za njegov profesionalizem, posvečenost in trdo delo na zadnjih treh dirkah. V karavano formule ena je stopil v zahtevnih razmerah in naredil opazen prispevek k ekipi."