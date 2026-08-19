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Formula 1

Zaplet pri Red Bullu: Hadjar primoran izpustiti dirko na Nizozemskem

Zandvoort, 19. 08. 2026 12.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Isack Hadjar

Karavana kraljice motošporta Formule 1 se ta konec tedna po poletnih počitnicah vrača na dirkaške steze. Prvo veliko nagrado po premoru bo gostil Zandvoort na Nizozemskem, ki jo bo moral zaradi poškodbe zapestja, utrpele v pripravah na nadaljevanje sezone, izpustiti Isack Hadjar. Francoz bo svoje mesto v dirkalniku moštva Red Bull prepustil Liamu Lawsonu.

Dirkači Formule 1 se po poletnih počitnicah vračajo na dirkališča. Nizozemski Zandvoort bo dvanajsto prizorišče v letošnji sezoni karavane kraljice motošporta, v kateri je trenutno v skupnem seštevku vodilni Kimi Antonelli pred Lewisom Hamiltonom in Georgem Russllom.

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Nedeljsko veliko nagrado Nizozemske bo zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel med treningom v okviru priprav na povratek po poletnem premoru, izpustil dirkač Red Bulla Isack Hadjar. Francozovo mesto v dirkalniku bo prevzel Liam Lawson iz moštva Racing Bulls. Namesto Lawsona pa bi pri sestrski ekipi iz Faenze vskočil Japonec Juki Cunoda, ki je rezervni dirkač avstrijskega moštva.

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Za Hadjarja bo odsotnost na Nizozemskem velik udarec, saj ima na dirkališče v Zandvoortu, ki se z letošnjo sezono po šestih letih poslavlja od urnika Formule 1, lepe spomine. Tu je francoski dirkač lani prvič v karieri stal na stopničkah. 21-letnik je osvojil tretje mesto za zmagovalcem Oscarjem Piastrijem in domačinom Maxom Verstappnom.

Celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem si boste lahko od petka do nedelje ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

VN Nizozemske
VN Nizozemske
FOTO: 24ur.com
formula 1 isack hadjar poškodba

F1: paradoks generacij in Verstappnov poklon domačim navijačem

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