Zaplet pri Red Bullu: Hadjar primoran izpustiti dirko na Nizozemskem

Dirkači Formule 1 se po poletnih počitnicah vračajo na dirkališča. Nizozemski Zandvoort bo dvanajsto prizorišče v letošnji sezoni karavane kraljice motošporta, v kateri je trenutno v skupnem seštevku vodilni Kimi Antonelli pred Lewisom Hamiltonom in Georgem Russllom .

Nedeljsko veliko nagrado Nizozemske bo zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel med treningom v okviru priprav na povratek po poletnem premoru, izpustil dirkač Red Bulla Isack Hadjar . Francozovo mesto v dirkalniku bo prevzel Liam Lawson iz moštva Racing Bulls. Namesto Lawsona pa bi pri sestrski ekipi iz Faenze vskočil Japonec Juki Cunoda , ki je rezervni dirkač avstrijskega moštva.

Za Hadjarja bo odsotnost na Nizozemskem velik udarec, saj ima na dirkališče v Zandvoortu, ki se z letošnjo sezono po šestih letih poslavlja od urnika Formule 1, lepe spomine. Tu je francoski dirkač lani prvič v karieri stal na stopničkah. 21-letnik je osvojil tretje mesto za zmagovalcem Oscarjem Piastrijem in domačinom Maxom Verstappnom.

Celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem si boste lahko od petka do nedelje ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.