Zaplet pri Red Bullu: Hadjar primoran izpustiti dirko na Nizozemskem

Dirkači Formule 1 se po poletnih počitnicah vračajo na dirkališča. Nizozemski Zandvoort bo dvanajsto prizorišče v letošnji sezoni karavane kraljice motošporta, v kateri je trenutno v skupnem seštevku vodilni Kimi Antonelli pred Lewisom Hamiltonom in Georgem Russllom.
Nedeljsko veliko nagrado Nizozemske bo zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel med treningom v okviru priprav na povratek po poletnem premoru, izpustil dirkač Red Bulla Isack Hadjar. Francozovo mesto v dirkalniku bo prevzel Liam Lawson iz moštva Racing Bulls. Namesto Lawsona pa bi pri sestrski ekipi iz Faenze vskočil Japonec Juki Cunoda, ki je rezervni dirkač avstrijskega moštva.
Za Hadjarja bo odsotnost na Nizozemskem velik udarec, saj ima na dirkališče v Zandvoortu, ki se z letošnjo sezono po šestih letih poslavlja od urnika Formule 1, lepe spomine. Tu je francoski dirkač lani prvič v karieri stal na stopničkah. 21-letnik je osvojil tretje mesto za zmagovalcem Oscarjem Piastrijem in domačinom Maxom Verstappnom.
Celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Nizozemskem si boste lahko od petka do nedelje ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.
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