Hamilton bo na Hungaroringu vozil skozi ovinek, poimenovan po njem

Imena so izbrali po glasovanju navijačev, njihove predloge pa je nato pregledala strokovna komisija, sestavljena iz dolgoletnih sodelavcev dirkališča in predstavnikov avtomobilističnih medijev. Lewis Hamilton, Nigel Mansell in Jean Alesi so ob tej priložnosti pustili tudi odtise dlani, ki jih bodo ulili v beton in trajno namestili ob stezi.
Drugi ovinek bo odslej nosil ime osemkratnega zmagovalca madžarske preizkušnje Hamiltona, ki je na Hungaroringu osvojil tudi rekordnih devet najboljših startnih položajev. Četrti ovinek so poimenovali po Mansellu, ki je leta 1989 zmagal po preboju z 12. startnega mesta, leta 1992 pa si je na Madžarskem zagotovil naslov svetovnega prvaka.
Schumacherjevo ime bo nosil 12. ovinek. Nemški šampion je na Hungaroringu slavil štirikrat, leta 2001 pa tam potrdil svoj četrti naslov svetovnega prvaka. 13. ovinek so posvetili Ayrtonu Senni, prvemu dobitniku najboljšega startnega položaja na uvodni madžarski dirki leta 1986.
Prvi ovinek je poimenovan po Nelsonu Piquetu, zmagovalcu prvih dveh dirk na Hungaroringu. Brazilec je prav tam leta 1986 izvedel enega najbolj znamenitih prehitevalnih manevrov v zgodovini Formule 1, ko je po zunanji strani ugnal Senno.
Med preostalimi imeni so še Alesi, Mogyorod, Donava, Buda in Pest. Zadnji ovinek nosi ime Ferenca Szisza, na Madžarskem rojenega inženirja, ki je leta 1906 v Franciji dobil prvo veliko nagrado v zgodovini avtomobilizma.
Dogajanje z VN Madžarske boste lahko v soboto spremljali na Kanalu A in VOYO. Prenos tretjega prostega treninga se bo začel ob 12.25, kvalifikacije pa ob 15.55.
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