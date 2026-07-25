Hamilton in Antonelli kaznovana za veliko nagrado Madžarske

Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton se že ob koncu kvalifikacij ni veselil svoje uvrstitve, saj je vedel, da ga čaka zagovor pri komisarjih. Slednji so Britancu za nedeljsko dirko dodelili kazen pribitka treh mest zaradi oviranja Oscarja Piastrija, ki je poskušal odpeljati zadnji hitri krog, a ker se Hamilton ni pravočasno umaknil z idealne linije, je bil primoran tega predčasno končati.