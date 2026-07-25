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Formula 1

Hamilton in Antonelli kaznovana za veliko nagrado Madžarske

Mogyorod, 25. 07. 2026 20.10 pred 38 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Lewis Hamilton in Kimi Antonelli

Vodstvo Formule 1 je po kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske, ki jih je dobil Lando Norris, dodelilo kazni za nedeljsko dirko Lewisu Hamiltonu in Kimiju Antonelliju. Hamilton je dobil kazen zaradi oviranja Oscarja Piastrija v hitrem krogu ob zaključku kvalifikacij, medtem ko je Antonelli dobil kazen zaradi prehitre vožnje pod rumeno zastavo. Oba so kaznovali s pribitkom treh mest.

Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton se že ob koncu kvalifikacij ni veselil svoje uvrstitve, saj je vedel, da ga čaka zagovor pri komisarjih. Slednji so Britancu za nedeljsko dirko dodelili kazen pribitka treh mest zaradi oviranja Oscarja Piastrija, ki je poskušal odpeljati zadnji hitri krog, a ker se Hamilton ni pravočasno umaknil z idealne linije, je bil primoran tega predčasno končati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kazen za nedeljsko dirko je prav tako doletela vodilnega dirkača v prvenstvu Kimija Antonellija, ki je v zadnjem hitrem krogu peljal prehitro pod rumeno zastavo zaradi nesreče Maxa Verstappna in prav tako kot Hamilton pred njim prejel pribitek treh mest.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dodeljenih kaznih bo vrstni red za nedeljsko dirko od prvega do sedmega mesta naslednji: Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Max Verstappen, Hamilton, George Russell in Antonelli.

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