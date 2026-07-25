Hamilton in Antonelli kaznovana za veliko nagrado Madžarske

Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton se že ob koncu kvalifikacij ni veselil svoje uvrstitve, saj je vedel, da ga čaka zagovor pri komisarjih. Slednji so Britancu za nedeljsko dirko dodelili kazen pribitka treh mest zaradi oviranja Oscarja Piastrija, ki je poskušal odpeljati zadnji hitri krog, a ker se Hamilton ni pravočasno umaknil z idealne linije, je bil primoran tega predčasno končati.
Kazen za nedeljsko dirko je prav tako doletela vodilnega dirkača v prvenstvu Kimija Antonellija, ki je v zadnjem hitrem krogu peljal prehitro pod rumeno zastavo zaradi nesreče Maxa Verstappna in prav tako kot Hamilton pred njim prejel pribitek treh mest.
Po dodeljenih kaznih bo vrstni red za nedeljsko dirko od prvega do sedmega mesta naslednji: Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Max Verstappen, Hamilton, George Russell in Antonelli.
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