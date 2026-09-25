Hamilton kritizira krajšanje dirk: morale bi biti še daljše

Formula 1 se je odločila, da bodo dirke od prihodnjega leta krajše. Velike nagrade ne bodo več dolge najmanj 305 kilometrov, temveč le še 290. To za dirkače pomeni približno dva do tri kroge manj.
Razlog za spremembo pravil je nova pogonska formula in s tem povečana poraba goriva. Ekipe niso želele večjih rezervoarjev oziroma predelave šasije, zato je kot rešitev ostalo le skrajšanje dirk.
"To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven," je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal sedemkratni svetovni prvak Hamilton. "Človek želi videti športnike, ki so na robu svojih sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde."
Letos je bila v Formuli 1 uvedena nova pogonska formula. Vodstvo tekmovanja nekoliko zmanjšuje delež električne energije, ki trenutno zagotavlja polovico pogona. Zaradi tega ima motor z notranjim zgorevanjem večjo vlogo, dirkači pa so manj obremenjeni z upravljanjem baterije. Po drugi strani pa se bo povečala poraba goriva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.