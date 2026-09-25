Hamilton kritizira krajšanje dirk: morale bi biti še daljše

Formula 1 se je odločila, da bodo dirke od prihodnjega leta krajše. Velike nagrade ne bodo več dolge najmanj 305 kilometrov, temveč le še 290. To za dirkače pomeni približno dva do tri kroge manj.

Razlog za spremembo pravil je nova pogonska formula in s tem povečana poraba goriva. Ekipe niso želele večjih rezervoarjev oziroma predelave šasije, zato je kot rešitev ostalo le skrajšanje dirk.