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Formula 1

Hamilton za poklon Schumacherju, Antonelli za zgodovino

Ciudad de Mexico, 01. 11. 2026 10.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z. STA
Michael Schumacher

Britanski dirkač Lewis Hamilton je po osvojitvi najboljšega startnega položaja pred veliko nagrado Mehike priznal, da ga je prvi pole position z rdečim dirkalnikom vrnil v otroštvo, ko je z občudovanjem spremljal legendarnega Michaela Schumacherja. Nocoj lahko Hamilton uspeh krona še z zmago in se tako na najlepši način pokloni spominu na Nemca. Ali mu bo uspelo, bo jasno na dirki, ki se na Kanalu A in VOYO začenja ob 20.30.

Lewis Hamilton je v soboto osvojil najboljši startni položaj pred veliko nagrado Mehike. To je bil njegov drugi pole position v karieri s Ferrarijem, prvega pa je dosegel leta 2016. Po kvalifikacijah je bil sedemkratni svetovni prvak vidno čustven in poln zadovoljstva, kar je bilo glede na njegove številne uspehe morda nekoliko presenetljivo.

A dosežek je v Hamiltonu prebudil nostalgijo in spomine na otroštvo, ko je kot številni ljubitelji formule 1 občudoval legendarnega Michaela Schumacherja in njegov rdeči Ferrari. Dve desetletji pozneje zdaj tudi sam dirka za slovito italijansko moštvo in piše novo poglavje njegove zgodovine.

Michael Schumacher v Mercedesu in Lewis Hamilton v McLarnu
Michael Schumacher v Mercedesu in Lewis Hamilton v McLarnu
FOTO: Reuters

Hamilton je namreč razkril, da je v otroštvu občudoval slovitega Nemca med osvajanjem zmag in najboljših startnih položajev, je poročala AFP.

"Ko sem pri Ferrariju osvojil prvi najboljši startni položaj, me je to vrnilo v čas, ko sem kot otrok spremljal Michaela Schumacherja in ga gledal, kako je osvajal vse te pole positione in zmage. To je zame nekaj zares posebnega," je po kvalifikacijah dejal Hamilton.

41-letni Britanec je dosegel 105. najboljši startni položaj v karieri, prvega po juliju 2023 in prvega z dirkalnikom Ferrarija. S tem je končal več kot triletno čakanje na najboljši startni položaj, obenem pa postal najstarejši dirkač s tem dosežkom po Mariu Andrettiju, ki je bil ob svojem zadnjem pole positionu v Monzi leta 1982 star 42 let. Schumacher je prvi najboljši startni položaj s Ferrarijem osvojil leta 1996 na veliki nagradi San Marina, med letoma 2000 in 2004 pa je z italijanskim moštvom osvojil pet naslovov svetovnega prvaka. Hamilton je po prihodu k Ferrariju dolgo čakal na odmevnejši dosežek, letos pa je v Barceloni dosegel tudi prvo zmago za novo moštvo.

Preberi še Iz prvega štartnega položaja bo na dirki za VN Mehike lovil zmago Hamilton

Poleg Hamiltona bo dirko v prvi startni vrsti začel njegov nekdanji moštveni kolega pri Mercedesu George Russell.

V ospredju bo tudi boj za naslov prvaka, saj lahko član ekipe Mercedesa Kimi Antonelli že danes postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini formule 1.

20-letni Italijan, ki je pred sezono 2025 pri Mercedesu nasledil prav Hamiltona, bo dirko začel s četrtega mesta. Za potrditev naslova mu zadostuje uvrstitev med najboljših devet, prvak pa lahko postane tudi ob slabši uvrstitvi, če ne bosta tekmeca Hamilton ali Russell zmagala.

Hamilton je pohvalil dosežke svojega naslednika in izrazil željo, da bi se v prihodnje pomerila v pravih dirkaških dvobojih. "Ima izjemno svetlo prihodnost. Hvaležen sem, da lahko dirkam v času, ko sem priča njegovemu razvoju. Upam, da se bova v prihodnosti pomerila v nekaj pravih dvobojih, saj jih letos ni bilo," je dejal Britanec.

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Ali bo Italijanu uspelo že nocoj podreti rekord Sebastiana Vettla in postati najmlajši svetovni prvak v kraljici motošporta? Na drugi strani bo Hamilton, ki je prav na današnji dan leta 2008 pri 23 letih osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka, lovil zmago, s katero bi se lahko na najlepši način poklonil spominu na legendarnega Schumacherja.

Razplet obeh zgodb bo znan po dirki, ki si jo lahko v živo ogledate ob 20.30 na Kanalu A in VOYO..

VN Mehike
VN Mehike
FOTO: VOYO
Razlagalnik

Mario Andretti je legendarni ameriški dirkač italijanskega rodu, ki velja za enega najuspešnejših v zgodovini motošporta. Je eden redkih dirkačev, ki so zmagovali v Formuli 1, na dirki Indianapolis 500 in v seriji NASCAR. V svoji izjemni karieri je leta 1978 osvojil naslov svetovnega prvaka v Formuli 1, dolga leta pa je veljal za enega najstarejših dirkačev, ki so še stali na vrhu startnega položaja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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formula 1 mehika Michaela Schumacher Lewis Hamilton Kimi Antonelli

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