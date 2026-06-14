Hamilton po zgodovinskem slavju razkril poškodbo iz lanske sezone

"V začetku lanskega leta sem si prav tukaj staknil poškodbo, ki me je spremljala več mesecev. V tem času sem se naučil, da nikoli ne smeš dvomiti vase, vedno si moraš biti zvest," je po legendarnem slavju povedal Lewis Hamilton. V Barceloni je do potankosti izvedel dirkaško strategijo, ki mu je prinesla prvo zmago v rdečem bolidu: "Rad bi se zahvalil svoji ekipi. Skupaj smo dosegli sanje, ki so se leto nazaj zdele nemogoče."

Hamilton kljub slabšemu obdobju ni izgubil ogromnega števila navijačev, ki zanj stiskajo pesti po celotnem svetu: "Naredili smo veliko sprememb in izboljšav. Imam najboljšo navijaško bazo v svetu športa. Vsem se zahvaljujem iz dna srca. Vsi vpleteni so zelo trdno delali za točno ta trenutek, zaslužijo si ga. Vsem se resnično zahvaljujem," je povedal Hamilton, ki je bil po zmagi pričakovano popolnoma čustveno prevzet.