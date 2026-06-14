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Formula 1

Hamilton po zgodovinskem slavju razkril poškodbo iz lanske sezone

Barcelona, 14. 06. 2026 19.36 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Lewis Hamilton

Na Veliki nagradi Katalonije je po dveh letih na najvišjo stopničko stopil Lewis Hamilton. To pa je bila tudi prva zmaga Britanca po tem, ko je pred začetkom prejšnje sezone Mercedes zamenjal za Ferrari. 41-letnik je v Barceloni izgnal marsikaterega demona, ki ga je spremljal od nesrečnega 2025. Sedemkratni prvak je razkril poškodbo, ki ga je spremljala v prejšnji sezoni.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

"V začetku lanskega leta sem si prav tukaj staknil poškodbo, ki me je spremljala več mesecev. V tem času sem se naučil, da nikoli ne smeš dvomiti vase, vedno si moraš biti zvest," je po legendarnem slavju povedal Lewis Hamilton. V Barceloni je do potankosti izvedel dirkaško strategijo, ki mu je prinesla prvo zmago v rdečem bolidu: "Rad bi se zahvalil svoji ekipi. Skupaj smo dosegli sanje, ki so se leto nazaj zdele nemogoče."

Hamilton kljub slabšemu obdobju ni izgubil ogromnega števila navijačev, ki zanj stiskajo pesti po celotnem svetu: "Naredili smo veliko sprememb in izboljšav. Imam najboljšo navijaško bazo v svetu športa. Vsem se zahvaljujem iz dna srca. Vsi vpleteni so zelo trdno delali za točno ta trenutek, zaslužijo si ga. Vsem se resnično zahvaljujem," je povedal Hamilton, ki je bil po zmagi pričakovano popolnoma čustveno prevzet.

Preberi še Čustven dan za Hamiltona, ki je prišel do prve zmage s Ferrarijem

Britanec ni želel razkriti podrobnosti poškodbe, a je dal vedeti, da se po rigoroznem programu rehabilitacije v letu 2026 počuti bolje kot kadarkoli prej. V Kataloniji je vpisal 106. zmago in napovedal napad na osmi naslov, s katerim bi prehitel legendarnega Michaela Schumacherja in podrl nov mejnik v zgodovini motošporta. Veliki Nemec je prav v Barceloni pred 30 leti prišel do prve zmage s Ferrarijem. Zgodovina se več kot očitno ponavlja.

Mihcael Schumacher
Mihcael Schumacher
FOTO: Profimedia
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Čustven dan za Hamiltona, ki je prišel do prve zmage s Ferrarijem

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snacks
14. 06. 2026 20.30
Brez zamere, ma on ne pride Schumacherju niti do kolen.
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