Formula 1

Hamilton pred jubilejno sezono odločen: 'Ne mislim se ustavljati'

Melbourne, 03. 03. 2026 17.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Lewis Hamilton

Pred vrati je nova sezona formule 1, ki navdušencem znova obljublja polno akcije v kraljici motošportov. Ta bo že 20. v izredno bogati karieri enega največjih dirkačev vseh časov, Lewisa Hamiltona. Anglež se namerava po slabši debitantski sezoni pri Ferrariju znova vrniti na prestol sveta motošporta in osvojiti rekordni osmi naslov svetovnega prvaka.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: AP

Lewis Hamilton se v prejšnji sezoni ni proslavil z nastopi pri Ferrariju. Debi pri italijanskem podjetju pa se zagotovo ni izšel po Angleževih željah. Prvič v svoji bogati karieri je ostal brez ene uvrstitve na stopničke katerekoli velike nagrade. Slabe predstave in negativen odnos z mediji sta v javnosti sprožila nešteto govoric o prihodnosti 41-letnika v kraljici motošportov.

Z objavo na družabnih omrežjih je poslal jasno sporočilo svojim tekmecem: "Hvaležen sem vsem dvomljivcem, saj mi dajejo vso motivacijo, ki jo potrebujem. Še vedno sem tu, po 20. letih sem še vedno lačen in osredotočen. To so moje sanje, vse bom naredil, da jih uresničim. Ne mislim se ustavljati," je Hamilton odločno napovedal boj za naslov prvaka.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: AP

20 sezon med elito je uspeh, ki seveda ni samoumeven. Tega se zaveda tudi Anglež, ki se bo z dirkanjem na VN Avstralije zasidral na drugo mesto po številu sezon v formuli 1, kjer z dvema več še vedno kraljuje Španec Fernando Alonso. "20 let so zaznamovali veliki padci in še večji vrhunci. Storil sem več napak, kot jih lahko pomnim, a le-te so mojo pot naredile zgolj slajšo. Vsak kroji svojo usodo, seveda sem potreboval pomoč, a od nekdaj sem imel željo po največjih uspehih," je svoj jubilej pospremil Hamilton.

