Hamilton pred jubilejno sezono odločen: 'Ne mislim se ustavljati'

Lewis Hamilton se v prejšnji sezoni ni proslavil z nastopi pri Ferrariju. Debi pri italijanskem podjetju pa se zagotovo ni izšel po Angleževih željah. Prvič v svoji bogati karieri je ostal brez ene uvrstitve na stopničke katerekoli velike nagrade. Slabe predstave in negativen odnos z mediji sta v javnosti sprožila nešteto govoric o prihodnosti 41-letnika v kraljici motošportov.

Z objavo na družabnih omrežjih je poslal jasno sporočilo svojim tekmecem: "Hvaležen sem vsem dvomljivcem, saj mi dajejo vso motivacijo, ki jo potrebujem. Še vedno sem tu, po 20. letih sem še vedno lačen in osredotočen. To so moje sanje, vse bom naredil, da jih uresničim. Ne mislim se ustavljati," je Hamilton odločno napovedal boj za naslov prvaka.