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Antonelli prehitel Hamiltona, Leclerc še naprej v vodstvu (14/52)

Silverstone, 05. 07. 2026 15.51 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S. A.V.
Formula 1

Dirkače formule 1 čaka še zadnje dejanje na legendarni progi v Silverstonu. Najboljši štartni položaj si je na sobotnih kvalifikacijah priboril Kimi Antonelli, poleg Italijana pa bo iz prve štartne vrste štartal še Charles Leclerc. Tretji najboljši čas je postavil rekorder po številu zmag v Silverstonu, domačin Lewis Hamilton. Prenos velike nagrade Velike Britanije lahko spremljate v neposrednem prenosu od 15.55 dalje na Kanalu A in VOYO.

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25/52

Hamilton in Russel v boxe

Prvi postanek za Russella in Hamiltona katere je bolje izkoristil dirkač Mercedesa, ki je na stezo prišel pred Hamiltonom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
22/52

V ospredju brez sprememb

Počasi se začenja del dirke ko bodo dirkači prvič šli v postanke v boxe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
16/52

Leclerc še vedno vodi

V vodstvu se z prednostjo štirih sekund in pol še naprej vozi Monačan Leclerc pred Antonellijem in Hamiltonom. Na četrtem in petem mestu se peljeta oba Red Bulla Max Verstappen in Isack Hadjar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11/52

Antonelli mimo Hamiltona

Antonelli mimo Hamiltona na drugo mesto. V ospredju še vedno pelje Leclerc, ki ima 4 sekunde prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
9/52

Hamilton dobil kazen

Zaradi prehitrega starta je Hamilton dobil kazen pribitka petih sekund, ki jih bo moral odslužiti v prvem postanku v garaži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neposredni prenos glavne dirke za VN Velike Britanije lahko spremljate na tej povezavi.

Na sobotnih kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj priboril vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, pred dirkačema obeh Ferrarijev Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom. Z druge štartne vrste se bo poleg Hamiltona na dirki pognal George Russell. S tretje pa se bosta pognala Isack Hadjar in Lando Norris.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 vn velike britanije glavna dirka kimi antonelli lewis hamilton

'V zaključku kvalifikacij sem bil nekoliko pod stresom.'

24ur.com Antonelli poleg sprinta najhitrejši tudi v kvalifikacijah
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