Antonelli prehitel Hamiltona, Leclerc še naprej v vodstvu (14/52)

Neposredni prenos glavne dirke za VN Velike Britanije lahko spremljate na tej povezavi.
Na sobotnih kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj priboril vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, pred dirkačema obeh Ferrarijev Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom. Z druge štartne vrste se bo poleg Hamiltona na dirki pognal George Russell. S tretje pa se bosta pognala Isack Hadjar in Lando Norris.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.