Antonelli prehitel Hamiltona, Leclerc še naprej v vodstvu (14/52)

Dirkače formule 1 čaka še zadnje dejanje na legendarni progi v Silverstonu. Najboljši štartni položaj si je na sobotnih kvalifikacijah priboril Kimi Antonelli, poleg Italijana pa bo iz prve štartne vrste štartal še Charles Leclerc. Tretji najboljši čas je postavil rekorder po številu zmag v Silverstonu, domačin Lewis Hamilton. Prenos velike nagrade Velike Britanije lahko spremljate v neposrednem prenosu od 15.55 dalje na Kanalu A in VOYO.