Hamilton v Schumacherjevem Ferrariju lovi Schumacherjev rekord

Ferrari je pred enim najpomembnejših koncev tedna v sezoni razkril posebno poslikavo dirkalnika, s katero se bo poklonil Michaelu Schumacherju. Letos mineva 30 let, odkar se je sedemkratni svetovni prvak pridružil moštvu iz Maranella, in 20 let od njegove zadnje zmage v Ferrarijevem dirkalniku. Schumacher je leta 1996 prestopil iz Benettona in v naslednjem desetletju postal osrednja osebnost najuspešnejšega obdobja v Ferrarijevi zgodovini. Z italijanskim moštvom je osvojil pet zaporednih naslovov svetovnega prvaka, med letoma 2000 in 2004, v rdečem dirkalniku pa je zbral tudi pet zmag v Monzi. Pred italijanskimi navijači je slavil v letih 1996, 1998, 2000, 2003 in 2006. Prav prva od teh zmag je pomenila enega od prelomnih trenutkov na začetku njegove zgodbe s Ferrarijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Posebna podoba in Schumacherjevi simboli

Ferrari je za domačo dirko pripravil posebno enkratno poslikavo, Schumacherju pa bodo posvečene tudi dirkaške obleke Lewisa Hamiltona in Charlesa Leclerca. Na njih bosta Nemčev logotip in sedem zvezd, ki jih je Schumacher nosil na čeladi kot simbol svojih sedmih naslovov svetovnega prvaka. Pri Ferrariju so pojasnili, da je poklon navdihnil Schumacherjev izjemen vpliv na svet avtomobilizma in njegova nepopustljiva miselnost.

Ferrari v Monzi FOTO: Formula 1

Za številne italijanske navijače bo zato letošnja dirka še posebej čustvena. Schumacher je bil eden redkih neitalijanskih dirkačev, ki so ga tifosi povsem vzeli za svojega.

Hamilton lahko prav v posebnem Ferrariju preseže Schumacherja

Posebno simboliko celotni zgodbi dodaja Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je v Monzi zmagal petkrat – v letih 2012, 2014, 2015, 2017 in 2018 – ter se tako na vrhu večne lestvice izenačil prav s Schumacherjem. Morebitna nedeljska zmaga bi bila njegova šesta na VN Italije, s čimer bi postal najuspešnejši dirkač v zgodovini dirke v Monzi. In to prav na konec tedna, ko bo Ferrari nastopil v posebni podobi, posvečeni človeku, čigar rekord lovi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Scenarij bi bil za Ferrari skoraj popoln. Hamilton je svojo prvo zmago v rdečem dirkalniku dosegel letos v Barceloni, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pa pred Monzo za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja 59 točk.

Leclerc že dvakrat razveselil tifose

Visoka pričakovanja bodo spremljala tudi Leclerca, ki je v Monzi s Ferrarijem zmagal že dvakrat. Prvič je tifose navdušil leta 2019, ko je Scuderii priboril prvo domačo zmago po letu 2010, uspeh pa je ponovil leta 2024. Ferrari bo tako domačo dirko začel z dvema dirkačema, ki Monzo zelo dobro poznata. Leclerc bo lovil tretjo zmago pred rdečim morjem navijačev, Hamilton pa rekordno šesto. Dogajanje v Monzi se začne v petek s prvima prostima treningoma – ob 12.25 in 15.55 – s prenosom na Kanalu A in VOYO!