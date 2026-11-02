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Formula 1

Hamilton zahteva resen pogovor pri Ferrariju, Leclerc mu je vrnil udarec

Modena, 02. 11. 2026 09.33 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Hamilton in Leclerc

Po dirki formule 1 za veliko nagrado Mehike se napetosti v Ferrarijevi garaži stopnjujejo. Lewis Hamilton je javno pozval k resnemu pogovoru znotraj moštva, potem ko je po startu s prvega mesta ostal brez zmage. Za sporni dvoboj v uvodnem krogu je del odgovornosti pripisal moštvenemu kolegu Charlesu Leclercu, ta pa mu ni ostal dolžan.

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Britanec Lewis Hamilton je dirko začel z najboljšega startnega položaja, vendar je že v prvem krogu izgubil vodstvo. Charles Leclerc ga je skušal prehiteti po zunanji strani, oba dirkača pa sta v četrtem zavoju zapeljala s steze. Hamilton se je vrnil na dirkališče, Monačan Leclerc pa je prek travnate površine obdržal prvo mesto. V nastali zmedi je Hamiltona prehitel še Max Verstappen.

Najmlajši svetovni prvaki
Najmlajši svetovni prvaki
FOTO: Sofascore.com

Monačan je pozneje prejel petsekundno kazen zaradi pridobitve prednosti z izletom s steze, Hamilton pa je bil v cilju drugi, le 0,799 sekunde za Verstappnom. "Na sestanku dirkačev smo se dogovorili, da moraš ob izletu v prvem zavoju vrniti položaj. Lani sem za enak manever dobil desetsekundno kazen. Na koncu nas je prav to stalo zmage," je bil po dirki nezadovoljen Hamilton.

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Sedemkratni svetovni prvak je poudaril, da Ferrari potrebuje jasnejša pravila glede dvobojev med svojima dirkačema. "Mislim, da se moramo o tem resno pogovoriti za zaprtimi vrati. Takšen pristop je kot boj na življenje in smrt. Ali zmagam jaz ali pa nihče od naju. Tako ne bi smelo biti. Prepričan sem, da bi danes lahko slavili dvojno zmago," je dejal 41-letnik.

Leclerc: Tudi Hamilton je bil na meji

Leclerc je po dirki zavrnil očitke in poudaril, da tudi Hamilton ni bil brez napak. "Na koncu sva oba storila napako pri vstopu v četrti zavoj, pa se sploh nisva dotaknila. Za peti zavoj sem bil kaznovan, o tem, ali je bila kazen primerna, pa bi se dalo razpravljati," je povedal Monačan, ki je zaradi kazni dirko končal na četrtem mestu.

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Dogajanje je komentiral tudi Ferrarijev šef Frederic Vasseur, ki je napovedal interno razpravo. "Pogovorili se bomo o tem, kar se je zgodilo, in poskrbeli, da bodo stvari v prihodnje povsem jasne," je dejal Francoz. Dirko v Mehiki je sicer zaznamoval tudi veliki uspeh Kimija Antonellija, ki si je s tretjim mestom zagotovil naslov svetovnega prvaka.

Razlagalnik

Scuderia Ferrari je najstarejše in najuspešnejše delujoče moštvo v svetovnem prvenstvu formule 1, saj sodeluje v tekmovanju že od njegove ustanovitve leta 1950. Moštvo iz Maranella v Italiji ima status prave nacionalne institucije in se ponaša z ogromno bazo zvestih navijačev, znanih kot 'tifosi', ter številnimi naslovi svetovnih prvakov med konstruktorji in dirkači.

Dirkališča formule 1 morajo strogo ustrezati standardom Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) in so obrobljena z varnostnimi conami ter robniki. Izleti s steze so situacije, ko dirkač z vsemi štirimi kolesi zapusti asfaltirano površino steze. V preteklosti so bile te cone pogosto peščene ali travnate, kar je dirkače upočasnilo ali ustavilo, danes pa imajo številna dirkališča asfaltirane izletne cone, ki pa so opremljene s senzorji in pravili za preprečevanje neupravičenega pridobivanja časovne prednosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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