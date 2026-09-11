Huda nesreča na treningu Formule 2: dirkač po trku ušel plamenom

Ko so z uvodnimi prostimi treningi na novem prizorišču v koledarju Formule v španskem Madridu zaključili dirkači Formule 3, so se na steze za njimi podali dirkači Formule 2. Uvodnih 15 minut tri četrt ure dolgega prostega treninga je minilo brez večjih posebnosti, nakar je 30 minut pred koncem prišlo do incidenta, zaradi katerega smo na stezi videli rdečo zastavo.

Dirkač moštva ART Grand Prix Tasanpol Intharphuvasak je v 19. ovinku prostega treninga izgubil nadzor nad zadnjim delom dirkalnika in trčil v zaščitno ograjo. Le nekaj sekund po trku so bolid zajeli plameni, potem ko je eksplodiral rezervoar za gorivo. Tajcu je k sreči uspelo hitro zapustiti dirkalnik, po informacijah pa naj ne bi utrpel hujših poškodb. Zaradi gašenja in odstranjevanja dirkalnika, čiščenja steze in namestitve zaščitne ograje je prekinitev trajala 24 minut, kar je pomenilo, da so imeli ostali dirkači do konca treninga na voljo samo še šest minut pred popoldanskimi kvalifikacijami.