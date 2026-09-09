'Iceman' predal štafeto: Ponosen sem, da bo moj sin del Red Bull ekipe

Robin Raikkonen FOTO: AP

Red Bull je potrdil, da bo mladi finski dirkač Robin Räikkönen od leta 2027 član njihovega slovitega Red Bull Junior Team programa, ki je skozi leta pomagal na vrh številnim velikim imenom avtomobilskega športa. Med najbolj znanimi dirkači sta prav gotovo štirikratna svetovna prvaka Sebastian Vettel in Max Verstappen. Mladi Finec je že od zgodnjih let aktiven v kartingu, kjer je pokazal precejšnjo hitrost in tekmovalnost. Trenutno vozi na karting tekmovanjih, kjer se vzpenja vedno višje po lestvici v skupnem seštevku.

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Pri Red Bullu so ob podpisu posebej izpostavili njegov občutek za dirkanje in zrelost, ki jo kaže kljub zelo mladim letom. "Robin je v kartingu že pokazal izjemne sposobnosti. Njegova hitrost, dirkaški občutek in naravni talent so ga uvrstili med najbolj obetavne mlade dirkače svoje starostne skupine," je povedal vodja Red Bulla Laurent Mekies.

Pri ekipi ob tem poudarjajo, da ne želijo prehitevati razvoja 11-letnika, njihov cilj je, da Robin napreduje postopoma in brez nepotrebnega pritiska. Robinov oče Kimi Räikkönen je odločitev Red Bulla pozdravil z velikim navdušenjem. Nekdanji svetovni prvak v Formuli 1 je poudaril, da je Red Bull družini predstavil celovit program, ki lahko njegovemu sinu pomaga razvijati talent in pridobivati izkušnje. "Vsi smo navdušeni in veseli, da je bil Robin izbran za nadaljevanje svoje dirkaške poti kot član Red Bull Junior Teama," je povedal Räikkönen.

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