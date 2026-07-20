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Formula 1

Incident v garažah Hamiltona, Ferrari doletela denarna kazen

Belgija, 20. 07. 2026 16.38 pred 24 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Lewis Hamilton

Velika nagrada Belgije je poskrbela za dih jemajoče trenutke tudi na postanku v garaži 7-kratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona. Po prehitro prižgani luči Ferrarija je speljal in skoraj povozil mehanika. Zaradi neljubega dogodka je Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) ekipi iz Maranella izrekla denarno kazen.

Lewis Hamilton in Frederic Vasseur
Lewis Hamilton in Frederic Vasseur
FOTO: Profimedia

Na dirki v Belgiji Lewis Hamilton ni bil v središču pozornosti le zaradi incidenta z Georgom Russllom, ki je zato iz dirke odstopil že v prvem krogu, ampak tudi zaradi prehitrega štarta iz postanka v garažah.

Britanec je po koncu menjave gum speljal, takrat pa je pred dirkalnik stopil mehanik zaradi še načrtovane nastavitve sprednjega krilca. Dirkač Scuderie je ob zeleni luči speljal in zadel mehanika, ki jo je k sreči odnesel brez poškodb. Po dirki je dogodek preiskala komisija in prišla do ugotovitve, da za nesrečo ni kriv Lewis Hamilton. Krivdo za nevaren izpust iz boksa zaradi slabe komunikacije in neusklajenosti mehanikov nosi ekipa Ferrari. Britanec ni bil deležen kazni, medtem ko je Ferrari doletela finančna kazen v vrednosti 30.000 evrov, od katerih je 10.000 pogojnih za obdobje 12 mesecev.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Čeprav je bilo na prvi pogled videti, kot da je Britanec prehitro speljal iz boksa, je preiskava pokazala, da je ravnal v skladu z navodili ekipe.

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