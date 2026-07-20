Incident v garažah Hamiltona, Ferrari doletela denarna kazen

Na dirki v Belgiji Lewis Hamilton ni bil v središču pozornosti le zaradi incidenta z Georgom Russllom, ki je zato iz dirke odstopil že v prvem krogu, ampak tudi zaradi prehitrega štarta iz postanka v garažah.

Britanec je po koncu menjave gum speljal, takrat pa je pred dirkalnik stopil mehanik zaradi še načrtovane nastavitve sprednjega krilca. Dirkač Scuderie je ob zeleni luči speljal in zadel mehanika, ki jo je k sreči odnesel brez poškodb. Po dirki je dogodek preiskala komisija in prišla do ugotovitve, da za nesrečo ni kriv Lewis Hamilton. Krivdo za nevaren izpust iz boksa zaradi slabe komunikacije in neusklajenosti mehanikov nosi ekipa Ferrari. Britanec ni bil deležen kazni, medtem ko je Ferrari doletela finančna kazen v vrednosti 30.000 evrov, od katerih je 10.000 pogojnih za obdobje 12 mesecev.