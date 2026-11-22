Iz prve startne vrste sta v tokratno dirko za VN Las Vegasa po naknadni kazni novega svetovnega prvaka Kimija Antonellija vstopila Max Verstappen in George Russell. Precej razočarani pa so bili v ekipi Ferrarija, saj sta oba dirkača izpadla že pred zadnjim delom kvalifikacij. Charles Leclerc je startal z desetega mesta, Lewis Hamilton pa z 11. Že sam start je napovedal, da bomo spremljali zelo zanimivo dirko. Verstappen in Russell sta le v uvodnem krogu upravičila najugodnejša startna položaja, nato pa so se karte povsem na vrhu že začele mešati. V drugem krogu je Russell za kratek čas prehitel nizozemskega dirkača pri Red Bullu za prevzem vodstva, a je Verstappen že v 17. ovinku vrnil udarec Britancu.

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V odlični dnevni formi je očitno tudi Isaac Hadjar, ki od samega začetka dirke preizkuša potrpežljivost Verstappna in Russlla. V boj za sam vrh se je v petem krogu za kratek čas pesenetljivo vmešal tudi Arvid Lindblad, a se je že v naslednjem krogu Russell vrnil na tretje mesto. Kako izenačeno dirko smo spremljali v uvodnih desetih krogih, priča podatek, da so prvih 17 dirkačev ločile pičle tri sekunde. Russell je v 11. krogu znova uspel prehiteti Hadjarja za prevzem drugega mesta. Antonelli je ob koncu 17. kroga pridobil dve mesti in se prebil pred Pierra Gaslyja in Lindblada na četrto mesto. V 18. krogu je Hamilton pri poskusu prehitevanja Landa Norrisa zapeljal izven območja steze, zaradi česar so se komisarji tekmovanja odločili za pribitek 10 sekund kazni za izkušenega Britanca. Le nekaj trenutkov pozneje pa je zaradi trka med Sergiom Perezom in Rafaelom Camarajem na stezo zapeljal varnostni avto. Hadjar je zaradi težav s prednjim krilcem izpadel iz boja za najvišja mesta, je pa Antonelli znova nazadoval na peto mesto, predenj sta skočila danes odlično razpoloženi Gasly in Lando Norris.

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Antonelli se je med 30. in 40. krogom uspel umešati v boj za zmago. Vodilnemu Verstappnu je pošteno dihal za ovratnik, medtem ko so Russell, Norris in Oscar Piastri bili ogorčen boj za tretje mesto. Zaradi povzročitve trka je v 43. krogu 10 sekund kazni prejel še drugi dirkač Ferrarija Charles Leclerc. Napetost med moštvenima kolegoma pri Ferrariju ni pojenjala niti v zaključku dirke. V predzadnjem krogu sta tehnične težave Antonellija izkoristila tako Norris (drugo mesto) kot Piastri (tretje mesto), ki sta se pridružila velikemu zmagovalcu Verstappnu na zmagovalnem odru.