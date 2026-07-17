'Izogibanje simulatorju mi je pomagalo k boljšim rezultatom'

Sedemkratni prvak kraljice motošporta Lewis Hamilton vse od Velike nagrade Kanade naprej ne uporablja Ferrarijevega simulatorja formule 1. Britanec se je za to potezo odločil, ker po njegovem mnenju ujemanje med podatki, ki jih inženirji pridobijo s simulacijami, ter dejanskim obnašanjem dirkalnika na stezi ni dovolj dobro, kar mu nič ne pomaga pri pripravljanju na dejansko vožnjo v bolidu. Od dirke v Montrealu naprej so se njegovi rezultati na dirkah posledično tudi izboljšali. Od tistega trenutka dalje je Britanec dosegel 96 točk, kar je največ med vsemi dirkači v enakem obdobju. V tem času jih je Kimi Antonelli dosegel 79, njegov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell 74 in Charles Leclerc 49, ki je sicer slavil na zadnji dirki v Silverstonu.

Lewis Hamilton FOTO: AP

Na vprašanje s strani novinarjev, ali je Hamilton od Kanade naprej uporabljal Ferrarijev simulator formule ena, je Britanec enostavno odgovoril: "ne". In ko so ga vprašali, koliko mu je to pomagalo v zadnjem obdobju, je dejal: "veliko". "Celotno lansko sezono sem ga poskušal uporabljati, ampak kot sem rekel, ko sem bil prvih nekaj let pri Mercedesu, ga nisem uporabljal. S simulatorji vozim že od leta 1997 in so lahko resnično močna in uporabna orodja, lahko pa te tudi zavedejo. Ugotovil sem, da je bilo tako še posebej v lanskem letu, v prejšnjih letih, ko sem bil pri Mercedesu, pa je bilo zelo podobno, zato ga nisem uporabljal. Odkar sem nehal, se je moja uspešnost veliko, veliko izboljšala.

Kljub boljšim rezultatom v zadnjem obdobju Hamilton na stezi Spa-Francorchamps pričakuje težje delo. "Ta steza ima ogromno ravnin. Ko smo bili v Silverstonu, smo pričakovali, da bomo zaradi pomanjkanja moči precej zaostajali, a smo bili v ovinkih hitri, zato je bil rezultat veliko boljši, kot smo predvidevali." V lanski sezoni sta na dirki za Veliko nagrado Belgije prevladovala McLarna. Zmagal je Oscar Piastri pred aktualnim svetovnim prvakom Landom Norrisom, za njima pa se je na najnižjo stopničko uvrstil Leclerc. Hamilton je dirko končal na 7. mestu, Antonelli pa šele na 16. mestu. Kdo se bo ta konec tedna najbolje znašel na kultnem dirkališču, boste lahko preverili na Kanalu A in VOYO, ko bomo prenašali celotno dogajanje dirkaškega konca tedna v Belgiji.