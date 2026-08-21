Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Verstappen z novo pogodbo, ki podira vse rekorde

Ljubljana, 21. 08. 2026 13.54 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Max Verstappen

Max Verstappen je končal mesece ugibanja o svoji prihodnosti v Formuli 1. Štirikratni svetovni prvak je z ekipo Red Bull Racing podaljšal pogodbo do konca sezone 2030. Za to zgodbo naj bi se skrivale osupljive vsote denarja. To bi lahko dirkača uvrstilo med najbolje plačane športnike motošporta.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Po navedbah francoskega novinarja Marca Limacherja naj bi Max Verstappen, dirkač ekipe Red Bull Racing, po novi pogodbi v letu 2027 začel dobivati 92 milijonov evrov letne plače, z bonusi bi lahko letno zaslužil kar 115 milijonov evrov. Če bi se taka struktura pogodbe skozi leta uresničila, bi lahko do konca sezone leta 2030 nosila težo kar 460 milijonov evrov.

Takšne številke bi lahko Verstappna postavile na sam vrh najbolje plačanih športnikov v svetu motošporta. Pri tem je treba poudariti, da točnih informacij in podatkov še ni mogoče popolnoma potrditi, saj naj bi bili ti zaenkrat še neuradni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nizozemski dirkač je ekipi Red Bulla prinesel kar štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka med letoma 2021 in 2024. Pri odločitvi o podaljšanju pogodbe Verstappna niso premamile le številke, ampak zaupanje v celotno moštvo; večkrat je poudaril, da jih vidi kot "drugo družino" in hkrati verjame, da lahko ekipo ponovno pripeljejo do vrha.

Red Bull Formula 1 Max Verstappen pogodba

Edini trening na Nizozemskem pripadel Antonelliju, Verstappen šele 11.

Cekin.si Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
24ur.com Sezona, ki je kot prvaka okronala Jorgeja Martina
24ur.com Verstappen v Las Vegasu: Počutiš se kot klovn
24ur.com Red Bull Verstappnu ponudil novo astronomsko pogodbo
24ur.com Dovizioso oznanil konec kariere: Moja avantura se bo končala v Misanu
24ur.com S kakšnimi jahtami se lahko pohvalijo dirkači formule 1?
24ur.com Miller: Če bi stavil, bi dal denar na Bagnaio, a prvenstvo še zdaleč ni odločeno
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
Le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka čudovit izlet: poznate ta skriti biser?
Le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka čudovit izlet: poznate ta skriti biser?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
zadovoljna
Portal
Kako je uspela 14 let skrivati afero s poročenim moškim
Tragična smrt mlade pevke, usoden naj bi bil padec
Tragična smrt mlade pevke, usoden naj bi bil padec
Post Malone se je zaročil: kdo je izbranka, ki mu je ukradla srce?
Post Malone se je zaročil: kdo je izbranka, ki mu je ukradla srce?
5 trendi čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendi čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Tihi ubijalec, ki skriva simptome, dokler ni prepozno: če na stopalih opazite te spremembe, preverite ravni holesterola
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
cekin
Portal
Preverila je listek za Eurojackpot in doživela šok: zadela je več kot 80.000 evrov
Pri kateri starosti ljudje običajno dosežejo 10.000, 50.000 in 100.000 evrov prihrankov?
Pri kateri starosti ljudje običajno dosežejo 10.000, 50.000 in 100.000 evrov prihrankov?
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
Bil je fant Taylor Swift, nato odšel v vojno: zdaj je na ruskem seznamu iskanih
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
dominvrt
Portal
Grozi mu rušenje hiše: 'Ne bom odnehal'
Ste spet 'umorili' sobno rastlino? Te napake pri zalivanju dela večina ljudi
Ste spet 'umorili' sobno rastlino? Te napake pri zalivanju dela večina ljudi
Popoln vikend načrt za čiščenje hiše v enem dnevu brez stresa
Popoln vikend načrt za čiščenje hiše v enem dnevu brez stresa
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
okusno
Portal
Poletna sladica iz dveh sestavin, ki je videti kot iz najboljše slaščičarne
Vikend jedilnik: 5 receptov, s katerimi imate pokrite vse obroke
Vikend jedilnik: 5 receptov, s katerimi imate pokrite vse obroke
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
voyo
Portal
Nora divja noč
IQ 160
IQ 160
Blanca
Blanca
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907