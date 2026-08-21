Verstappen z novo pogodbo, ki podira vse rekorde

Po navedbah francoskega novinarja Marca Limacherja naj bi Max Verstappen, dirkač ekipe Red Bull Racing, po novi pogodbi v letu 2027 začel dobivati 92 milijonov evrov letne plače, z bonusi bi lahko letno zaslužil kar 115 milijonov evrov. Če bi se taka struktura pogodbe skozi leta uresničila, bi lahko do konca sezone leta 2030 nosila težo kar 460 milijonov evrov.

Takšne številke bi lahko Verstappna postavile na sam vrh najbolje plačanih športnikov v svetu motošporta. Pri tem je treba poudariti, da točnih informacij in podatkov še ni mogoče popolnoma potrditi, saj naj bi bili ti zaenkrat še neuradni.