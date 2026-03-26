Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Jezni Max Verstappen: Ne bom govoril, dokler je on tu!

Tokio, 26. 03. 2026 14.57 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.D.
Max Verstappen

Max Verstappen je v svetu Formule 1 znan kot 'zapleten' karakter. Nizozemec se ne zadržuje pri izražanju svojih mnenj in tudi tokrat, na Japonskem, se ni držal 'nazaj'. Tokrat ga je razjezil britanski novinar.

Max Verstappen je v preteklosti večkrat kritiziral britanske pripadnike medijev. Konec minule sezone, po dirki v Abu Dabiju, se je sporekel z novinarjem The Guardiana Gilesom Richardsom. Takrat ga je novinar vprašal, ali obžaluje trk z Georgeem Russellom na VN Španije, ko je prejel 10-sekundno kazen in izgubil pet mest na končnem razporedu dirke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pozabili ste na vse stvari, ki so se zgodile v moji sezoni. Omenili ste le Barcelono. Vedel sem, da bo prišlo to vprašanje. Zdaj pa se mi smejite z neumnim izrazom na obrazu," mu je takrat odgovoril Verstappen. Zdaj ga je pred pogovorom z novinarji pred VN Japonske opazil omenjenega novinarja in zaustavil pogovor ter dejal: "Ne bom govoril, dokler on ne zapusti prostora." Richards je ugodil njegovi prošnji in odšel, Verstappen pa je nadaljeval s pogovorom.

max verstappen formula 1 vn japonske

Samuraj Lewis Hamilton ponovno v akciji: Hvala, Tokio!

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prepih
26. 03. 2026 16.30
Poln sam sebe Laudi ni niti do mezinčka na nogi.
Odgovori
0 0
mazo111
26. 03. 2026 15.35
bravo Max, nekateri niso pač novinarji, so samo za zgago
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615