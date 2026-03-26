Jezni Max Verstappen: Ne bom govoril, dokler je on tu!

Max Verstappen je v preteklosti večkrat kritiziral britanske pripadnike medijev. Konec minule sezone, po dirki v Abu Dabiju, se je sporekel z novinarjem The Guardiana Gilesom Richardsom . Takrat ga je novinar vprašal, ali obžaluje trk z Georgeem Russellom na VN Španije, ko je prejel 10-sekundno kazen in izgubil pet mest na končnem razporedu dirke.

"Pozabili ste na vse stvari, ki so se zgodile v moji sezoni. Omenili ste le Barcelono. Vedel sem, da bo prišlo to vprašanje. Zdaj pa se mi smejite z neumnim izrazom na obrazu," mu je takrat odgovoril Verstappen. Zdaj ga je pred pogovorom z novinarji pred VN Japonske opazil omenjenega novinarja in zaustavil pogovor ter dejal: "Ne bom govoril, dokler on ne zapusti prostora." Richards je ugodil njegovi prošnji in odšel, Verstappen pa je nadaljeval s pogovorom.