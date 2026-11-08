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Jubilejna 400. dirka Hamiltona: Bo poskrbel za šok in presenetil vse?

São Paulo, 08. 11. 2026 17.30 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Lewis Hamilton

Bo Lando Norris dobro formo iz kvalifikacij potrdil tudi na dirki in se povzpel na najvišjo stopničko? Vso pozornost bo zagotovo pritegnil tudi Lewis Hamilton, ki ga čaka jubilejni 400. nastop v formuli 1. Bo lahko iz začelja presenetil tekmece in poskrbel za odmeven rezultat? Čaka nas zanimiva dirka, ki si jo lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.

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17.55

Lepo pozdravljeni!

Danes bomo skupaj pospremili VN Brazilije Formule 1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
 Formula 1 - VN Brazilije
 Formula 1 - VN Brazilije
FOTO: VOYO

Lando Norris je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije. Britanski dirkač je s časom 1:27,470 osvojil najboljši startni položaj in si tako zagotovil odlično izhodišče pred nedeljsko dirko. Norris bo skušal dobro formo iz kvalifikacij prenesti tudi na dirko ter jo kronati z zmago.

Drugo mesto je osvojil George Russell, vendar ga kljub odličnemu nastopu v kvalifikacijah jutri čaka precej težja naloga. Zaradi kazni bo namreč dirko začel iz sedmega mesta. Tretji čas je dosegel Kimi Antonelli, ki bo zaradi akzni moštvenega kolega štartal kot drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebno pozornost bo pritegnil tudi Lewis Hamilton, ki ga čaka jubilejni 400. nastop v formuli 1. Britanec bo imel dodatno motivacijo, da pomemben mejnik zaznamuje z dobrim rezultatom. Hamilton ima za seboj ogromno izkušenj, zato ga ne gre odpisati, kljub temu da bo začel jubilejno dirko iz začelja.

Pred nami je torej zanimiva dirka, ki si jo lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.

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formula 1 lando norris george russell charles leclerc kimi antonelli

Lando Norris v deževni Braziliji do najboljšega štartnega položaja

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