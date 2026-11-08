Jubilejna 400. dirka Hamiltona: Bo poskrbel za šok in presenetil vse?

Lando Norris je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije. Britanski dirkač je s časom 1:27,470 osvojil najboljši startni položaj in si tako zagotovil odlično izhodišče pred nedeljsko dirko. Norris bo skušal dobro formo iz kvalifikacij prenesti tudi na dirko ter jo kronati z zmago.
Drugo mesto je osvojil George Russell, vendar ga kljub odličnemu nastopu v kvalifikacijah jutri čaka precej težja naloga. Zaradi kazni bo namreč dirko začel iz sedmega mesta. Tretji čas je dosegel Kimi Antonelli, ki bo zaradi akzni moštvenega kolega štartal kot drugi.
Posebno pozornost bo pritegnil tudi Lewis Hamilton, ki ga čaka jubilejni 400. nastop v formuli 1. Britanec bo imel dodatno motivacijo, da pomemben mejnik zaznamuje z dobrim rezultatom. Hamilton ima za seboj ogromno izkušenj, zato ga ne gre odpisati, kljub temu da bo začel jubilejno dirko iz začelja.
Pred nami je torej zanimiva dirka, ki si jo lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.
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