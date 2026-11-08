Jubilejna 400. dirka Hamiltona: Bo poskrbel za šok in presenetil vse?

Lando Norris je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije. Britanski dirkač je s časom 1:27,470 osvojil najboljši startni položaj in si tako zagotovil odlično izhodišče pred nedeljsko dirko. Norris bo skušal dobro formo iz kvalifikacij prenesti tudi na dirko ter jo kronati z zmago.

Drugo mesto je osvojil George Russell, vendar ga kljub odličnemu nastopu v kvalifikacijah jutri čaka precej težja naloga. Zaradi kazni bo namreč dirko začel iz sedmega mesta. Tretji čas je dosegel Kimi Antonelli, ki bo zaradi akzni moštvenega kolega štartal kot drugi.