Formula 1

Kaj bo prinesel uvodni dan dirkaškega vikenda v Miamiju?

Miami, 01. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Lu.M
Kimi Antonelli

Po enomesečnem premoru se karavana formule 1 vrača na dirkališča. Tekmovalci kraljice motošporta bodo povratek opravili na vročem asfaltu v Miamiju, kjer bo danes najprej na sporedu prosti trening, pozneje pa sledijo še kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko preizkušnjo. Ali se bodo razmerja moči premešala že danes? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO. S prenosom treninga začnemo ob 17.55, s kvalifikacijami pa ob 22.25.

V Miamiju si je do zdaj najboljši izkupiček z dvema zmagama prislužil Max Verstappen, po enkrat pa sta slavila tudi Lando Norris in Oscar Piastri. Začetek letošnje sezone je minil v znamenju Mercedesa, največ navdušenja je požel mladi Kimi Antonelli. 19-letni Italijan trenutno zaseda sam vrh kraljevskega razreda, kar mu je uspelo kot najmlajšemu v zgodovini. V ZDA bo skupaj z moštvenim kolegom Georgom Russllom lovil nadaljevanje dominacije srebrnih puščic.

Dolg premor je služil kot lepa priložnost za konkretno preureditev in izboljšavo dirkalnikov, veliko ekip se čez lužo tako podaja v povsem novi izdaji. Med njimi je tudi moštvo Williams, ki je sezono začelo daleč pod pričakovanji: "Mislim, da je jasno, da to ni začetek, ki smo si ga želeli. Niti tisti, ki smo ga obljubljali," je bil pred vrnitvijo na asfalt iskren dirkač britanske ekipe Carlos Sainz Jr. "Kot ekipa imamo kar precej težav z novimi pravili. Vse se je začelo že oktobra, ko je razvoj začel zaostajati, dirkalnik pa je postal pretežak. Zato smo na prvih dirkah plačali ceno," je o slabem začetku še povedal 31-letni Španec.

Carlos Sainz Jr.
FOTO: Profimedia

Pred dirkaškim vikendom v Miamiju so pri Williamsu previdno optimistični. Vpeljali so namreč nov paket posodobitev, s katerim se želijo vsaj malce približati sredini razpredelnice v skupnem seštevku. "Pripravljamo zelo ambiciozen razvojni program do konca sezone, s katerim upamo, da se bomo vrnili v spodobno formo," je še povedal Sainz.

Ali bodo tople temperature v Miamiju prinesle pomlad pri vrhu razpredelnice ali bo Mercedes nadaljeval svojo absolutno nadvlado? Del odgovora boste dobili že danes. Ob 17.55 začnemo s prenosom uvodnega dejanja vikenda: prostega treninga. Ob 22.25 pa bodo na sporedu še kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko preizkušnjo. Kot ste že vajeni, si boste celotno dogajanje lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

