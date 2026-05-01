Kaj bo prinesel uvodni dan dirkaškega vikenda v Miamiju?

V Miamiju si je do zdaj najboljši izkupiček z dvema zmagama prislužil Max Verstappen, po enkrat pa sta slavila tudi Lando Norris in Oscar Piastri. Začetek letošnje sezone je minil v znamenju Mercedesa, največ navdušenja je požel mladi Kimi Antonelli. 19-letni Italijan trenutno zaseda sam vrh kraljevskega razreda, kar mu je uspelo kot najmlajšemu v zgodovini. V ZDA bo skupaj z moštvenim kolegom Georgom Russllom lovil nadaljevanje dominacije srebrnih puščic.

Dolg premor je služil kot lepa priložnost za konkretno preureditev in izboljšavo dirkalnikov, veliko ekip se čez lužo tako podaja v povsem novi izdaji. Med njimi je tudi moštvo Williams, ki je sezono začelo daleč pod pričakovanji: "Mislim, da je jasno, da to ni začetek, ki smo si ga želeli. Niti tisti, ki smo ga obljubljali," je bil pred vrnitvijo na asfalt iskren dirkač britanske ekipe Carlos Sainz Jr. "Kot ekipa imamo kar precej težav z novimi pravili. Vse se je začelo že oktobra, ko je razvoj začel zaostajati, dirkalnik pa je postal pretežak. Zato smo na prvih dirkah plačali ceno," je o slabem začetku še povedal 31-letni Španec.