Kaj bo prinesla druga sprinterska preizkušnja letošnje sezone?

Drugi dan dirkaškega vikenda v ZDA prinaša drugo sprintersko dirko letošnje sezone. Dirkači se bodo merili za izredno pomembne točke v skupnem seštevku, kjer trenutno vodi Kimi Antonelli. Mladi Italijan je na kvalifikacijah zaostal za dirkačem McLarna Landom Norrisem, ki si je priboril najboljše izhodišče. Tretji je bil Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri. V Miamiju je zaenkrat največji dolžnik še en dirkač srebrnih puščic George Russell, ki je kvalifikacije končal na šestem mestu.

Kasneje vse ljubiteljice in ljubitelje kraljice motošporta čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo glavno dirko. Kot ste vajeni, boste vse dogajanje lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. S sprint dirko začnemo ob 17.55, kvalifikacije pa bodo na sporedu ob 21.55.