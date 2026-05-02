Formula 1

Kaj bo prinesla druga sprinterska preizkušnja letošnje sezone?

Miami, 02. 05. 2026 17.00 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Lando Norris

Dirkači formule 1 se bodo v Miamiju preizkusili na drugi sprint dirki v letošnji sezoni. V včerajšnjih kvalifikacijah si je najboljše izhodišče priboril Lando Norris, ki je prehitel trenutno vodilnega Kimija Antonellija in svojega moštvenega kolega Oscarja Piastrija. Britanec bo na Floridi lovil svojo četrto sprint dirko v karieri. Dogajanje si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 17.55.

FOTO: 24ur.com

Drugi dan dirkaškega vikenda v ZDA prinaša drugo sprintersko dirko letošnje sezone. Dirkači se bodo merili za izredno pomembne točke v skupnem seštevku, kjer trenutno vodi Kimi Antonelli. Mladi Italijan je na kvalifikacijah zaostal za dirkačem McLarna Landom Norrisem, ki si je priboril najboljše izhodišče. Tretji je bil Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri. V Miamiju je zaenkrat največji dolžnik še en dirkač srebrnih puščic George Russell, ki je kvalifikacije končal na šestem mestu.

Kasneje vse ljubiteljice in ljubitelje kraljice motošporta čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo glavno dirko. Kot ste vajeni, boste vse dogajanje lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. S sprint dirko začnemo ob 17.55, kvalifikacije pa bodo na sporedu ob 21.55.

formula 1 miami sprint dirka kvalifikacije lando norris

