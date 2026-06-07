Kaj lahko Ferrarija postorita iz druge startne vrste?

Še v petek je kazalo, da sta v Monte Carlu dirkača Ferrarija korak pred vsemi, domači as Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta uvodna prosta treninga končala na vrhu razpredelnice, dobro formo pa je že prvi dan prikazal tudi Max Verstappen , medtem ko sta se Mercedesa po ulicah Monaka še lovila.

Sobota pa je nakazala drugačno razmerje moči. Da se Mercedes počasi pobira, je bilo jasno že na tretjem prostem treningu, ko je najboljši čas postavil Kimi Antonelli, njegov ekipni kolega George Russell je bil četrti, med njiju pa sta se vmešala Ferrarija.

Antonelli je bil nato najboljši še na kvalifikacijah in bo peto zaporedno zmago lovil s "pole positiona", na drugo startno mesto pa se je prebil Verstappen. Nekoliko sta na kvalifikacijah razočarala Hamilton in Leclerc, oba bosta startala iz druge startne vrste, Britanec s tretjega, Monačan pa s četrtega startnega položaja.

Navdušil je Isack Hadjar, ki je postavil peti čas, v tretji startni vrsti mu bo družbo delal Russell.