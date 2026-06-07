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Formula 1

Kaj lahko Ferrarija postorita iz druge startne vrste?

Monte Carlo, 07. 06. 2026 10.32 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Lewis Hamilton

Monte Carlo je ta konec tedna že postregel s pestrim dirkaškim dogajanjem, ki se bo danes sklenilo še z glavno dirko. Čeprav preizkušnja navadno ne prinese ravno obilice prehitevanj, velja za eno izmed najbolj ikoničnih dirk v svetu Formule 1. Prestižno zmago bosta iz prve startne vrste lovila Kimi Antonelli in Max Verstappen, za njima pa se bosta pognala Ferrarija Lewis Hamilton in domačin Charles Leclerc. S prenosom dirke na VOYO začnemo ob 14.30, na Kanalu A pa se bomo v Monako preselili ob 14.50.

Formula 1 - VN Monaka
Formula 1 - VN Monaka
FOTO: VOYO

Še v petek je kazalo, da sta v Monte Carlu dirkača Ferrarija korak pred vsemi, domači as Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta uvodna prosta treninga končala na vrhu razpredelnice, dobro formo pa je že prvi dan prikazal tudi Max Verstappen, medtem ko sta se Mercedesa po ulicah Monaka še lovila.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Sobota pa je nakazala drugačno razmerje moči. Da se Mercedes počasi pobira, je bilo jasno že na tretjem prostem treningu, ko je najboljši čas postavil Kimi Antonelli, njegov ekipni kolega George Russell je bil četrti, med njiju pa sta se vmešala Ferrarija.

Antonelli je bil nato najboljši še na kvalifikacijah in bo peto zaporedno zmago lovil s "pole positiona", na drugo startno mesto pa se je prebil Verstappen. Nekoliko sta na kvalifikacijah razočarala Hamilton in Leclerc, oba bosta startala iz druge startne vrste, Britanec s tretjega, Monačan pa s četrtega startnega položaja.

Navdušil je Isack Hadjar, ki je postavil peti čas, v tretji startni vrsti mu bo družbo delal Russell.

Preberi še Antonelli zmagovalec spektakularnih kvalifikacij za VN Monaka

Velika nagrada Monaka velja za eno izmed najprestižnejših dirk na koledarju Formule 1, zato je ne velja zamuditi. S prenosom bomo na VOYO začeli ob 14.30, na Kanalu A pa se bomo v Monte Carlo preselili ob 14.50, po koncu dirke razreda motoGP.

vn monaka formula 1 monte carlo

Antonelli zmagovalec spektakularnih kvalifikacij za VN Monaka

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