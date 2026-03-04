Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?

Pred desetletjem ali dvema se je izpeljava dirk v delu sveta, kjer ni težav z vremenom, denarjem, okoljevarstveniki in gorivom, zdela nekaj idealnega. Danes temu ni več tako. "Oblasti v Katarju so nemudoma odreagirale in ustavile vse javne, nenujne aktivnosti. V prihodnjih tednih v Dohi ne gre pričakovati večjih športnih dogodkov," pravi vsestranski slovenski športnik in trener Tomi Jagarinec.

Katar naj bi čez mesec dni gostil dirko razreda motoGP, v drugem tednu aprila pa je v sosednjem Bahrajnu načrtovana dirka formule 1. Glede na to, da se karavana tega športa trenutno ukvarja z logističnimi težavami prihoda na prvo dirko v Avstralijo, se zdita aprilski preizkušnji v arabskem delu sveta vsaj pod manjšim vprašajem.