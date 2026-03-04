Naslovnica
Formula 1

Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?

Ljubljana, 04. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
David Stropnik
Formula 1

Minuli konec tedna se je začela nova sezona motoGP, v petek pa bodo s prenosom na Kanalu A in VOYO zahrumeli še motorji formule 1. Pred prvo dirko sezone, ki bo v Avstraliji, se zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu pojavljajo težave z organizacijo poti. Ob tem so se začela ugibanja, kako bo politično dogajanje vplivalo na koledar obeh prvenstev.

Pred desetletjem ali dvema se je izpeljava dirk v delu sveta, kjer ni težav z vremenom, denarjem, okoljevarstveniki in gorivom, zdela nekaj idealnega. Danes temu ni več tako. "Oblasti v Katarju so nemudoma odreagirale in ustavile vse javne, nenujne aktivnosti. V prihodnjih tednih v Dohi ne gre pričakovati večjih športnih dogodkov," pravi vsestranski slovenski športnik in trener Tomi Jagarinec.

Katar naj bi čez mesec dni gostil dirko razreda motoGP, v drugem tednu aprila pa je v sosednjem Bahrajnu načrtovana dirka formule 1. Glede na to, da se karavana tega športa trenutno ukvarja z logističnimi težavami prihoda na prvo dirko v Avstralijo, se zdita aprilski preizkušnji v arabskem delu sveta vsaj pod manjšim vprašajem.

formula 1 motogp

Hamilton pred jubilejno sezono odločen: 'Ne mislim se ustavljati'

KOMENTARJI3

dededetox
04. 03. 2026 08.27
Ja, organizacija dirke v Katarju je problem. Ne pa 800 mrtvih v enem dnevu!
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
04. 03. 2026 08.15
lepo so zakuhali jenkiji ane
Odgovori
+1
1 0
Brus1234
04. 03. 2026 08.04
Teh dveh dirk in še kakšne letos ne bo.
Odgovori
+1
1 0
