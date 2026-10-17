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Formula 1

Senco Josovih neizpolnjenih sanj, razblinil sin Max Verstappen

Ljubljana, 17. 10. 2026 15.57 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Jos Verstappen in Max Verstappen

Danes je Jos Verstappen znan predvsem kot oče štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna. Toda v začetku devetdesetih let je bil tudi sam eden najbolj obetavnih mladih dirkačev na svetu. Strokovnjaki so v njem videli prihodnjo zvezdo Formule 1, njegovo ime pa so povezovali celo z največjimi talenti svoje generacije.

Jos Verstappen
Jos Verstappen
FOTO: AP

Jos Verstappen je nase opozoril leta 1993, ko je pri komaj 21 letih osvojil naslov nemškega prvaka Formule 3. Njegov napredek je bil izjemno hiter, od kartinga do najvišjega razreda avtomobilskega dirkanja je potreboval približno dve leti.

Odločilni trenutek je prišel septembra 1993 na dirkališču Estoril na Portugalskem. Na testiranju z ekipo Footwork je Verstappen dosegel čas, ki bi ga na kvalifikacijah za predhodno dirko za Veliko nagrado uvrstil na deseto mesto. Njegov nastop je vzbudil ogromno zanimanja in revija Autosport ga je že naslednji teden predstavila kot najbolj vroče novo ime Formule 1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za mladega dirkača so se zanimale številne ekipe, med njimi McLaren, Benetton in tudi Ferrari. Zdelo se je, da je pred Nizozemcem bleščeča prihodnost, toda prav Benetton, ekipa, ki mu je ponudila priložnost za velik preboj, je vodila do njegovega največjega razočaranja.

Po prvotnem načrtu bi moral Verstappen med sezono leta 1994 pridobivati izkušnje, opravljati testiranja in se pripravljati na redno dirkanje v sezoni 1995.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Načrte je spremenila poškodba njegovega bodočega moštvenega kolega. Mladi dirkač je nepričakovano dobil sedež v Benettonu že v sezoni 1994, ob strani pa ga je čakal Michael Schumacher, ki je bil takrat na poti do svojega prvega naslova svetovnega prvaka.

Za neizkušenega novinca je bila to izredno težka naloga. Verstappen je v sezoni nastopil na desetih od šestnajstih dirk in dosegel dve uvrstitvi na zmagovalni oder. Sezone pa niso zaznamovali samo lepi dogodki. Na svojem debiju v Braziliji je bil udeležen v hudi nesreči, pri kateri se je njegov dirkalnik dvignil v zrak, na dirki za Veliko nagrado Nemčije pa je bil vpleten v incident požara v boksih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jos je v Formulo 1 vstopil nepripravljen, v napačnem trenutku in v ekipi, kjer ni imel možnosti, da bi se postopoma razvil.

Zdaj 52-letni Nizozemec je tako ostal primer dirkača, pri katerem je bila razlika med pričakovanji in dejanskim razpletom kariere izjemno velika. Prav tukaj se zgodba poveže z njegovim sinom Maxom Verstappnom. Josova izkušnja je postala pomemben del družinske dirkaške zgodovine in vplivala na zloglasno kruto vzgojo takrat malega Maxa.

Max Verstappen pri 17-ih letih
Max Verstappen pri 17-ih letih
FOTO: AP

Zdaj dirkač Red Bulla je v Formulo 1 vstopil leta 2015, star komaj 17 let, ter se hitro prebil med najboljše dirkače na svetu.

Oče zdaj štirikratnega svetovnega prvaka je iz prve roke vedel, kako nevarno je lahko, če mladega dirkača pričakovanja prehitijo njegove priprave in če se prezgodaj znajde v ekipi, kjer nima dovolj nadzora nad lastno prihodnostjo. Zato se je skozi svoje izkušnje trudil oblikovati tudi del začetka sinove kariere.

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Jos Verstappen Max Verstappen Formula 1 Benetton RedBull

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