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Formula 1

Kako pristna je izkušnja na simulatorju Formule 1?

Ljubljana, 23. 07. 2026 14.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer
Simulator Formule 1

Simulatorji postajajo vse bolj prisotni v svetu vrhunskega motošporta. Nič drugače ni v Formuli 1, kjer dirkači že nekaj časa določene aspekte dirkanja vadijo na simulatorjih, ki lahko zelo dobro emulirajo dejansko izkušnjo pristne vožnje. V Trzinu sta se na enem najboljših simulatorjev v tem delu Evrope preizkusila tudi naša novinarja Aljaž Golčer in Eva Koderman Pavc.

"Že po šestih krogih sem bil dodobra izmučen," tako je svojo izkušnjo povzel komentator Formule 1 Aljaž Golčer. Simulator v Trzinu izstopa predvsem zaradi močnih gravitacijskih sunkov, ki odlično ponazorijo breme, ki ga dirkači občutijo med vožnjo v bolidu Formule 1. Na istem mestu svoje sposobnosti velikokrat pili tudi najboljši slovenski dirkač Mark Kastelic, ki letos nastopa v razredu GT3.

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