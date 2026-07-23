Kako pristna je izkušnja na simulatorju Formule 1?

Simulatorji postajajo vse bolj prisotni v svetu vrhunskega motošporta. Nič drugače ni v Formuli 1, kjer dirkači že nekaj časa določene aspekte dirkanja vadijo na simulatorjih, ki lahko zelo dobro emulirajo dejansko izkušnjo pristne vožnje. V Trzinu sta se na enem najboljših simulatorjev v tem delu Evrope preizkusila tudi naša novinarja Aljaž Golčer in Eva Koderman Pavc.