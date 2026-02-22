Kakšna so razmerja moči pred novo sezono formule 1?

Analize testiranja so pokazale, da so delo najbolje opravili Mercedes, Ferrari, ki je postavil najboljši čas, aktualni prvak McLaren in Red Bull. Nihče pa v Melbourne ne želi odpotovati v vlogi favorita. "V boksih trenutno poteka igra, v kateri vsaka ekipa preusmerja pozornost na tekmece. Naš pristop je to odmisliti in se osredotočiti nase," je po končanih testiranjih dejal šef ekipe Red Bull Laurent Mekies.

Ferrari je testiranja končal z najboljšim časom. FOTO: Profimedia

V Bahrajnu je bil najhitrejši Ferrari, ki je pripravil tudi aerodinamično enega najbolj zanimivih dirkalnikov. Ta teden je presenetil z narobe obrnjenim zadnjim krilcem. "Cilj je bil narediti predvsem veliko kilometrov, zbrati veliko podatkov in biti iz dneva v dan hitrejši. To nam je uspelo, moramo pa ostati osredotočeni nase in poskusiti v Melbournu biti še hitrejši," je bil z opravljenim delom zadovoljen šef ekipe Ferrari Fred Vasseur.

Mercedes pred začetkom sezone velja za favorita. FOTO: Profimedia

Za glavnega favorita je še pred začetkom testiranja veljal Mercedes, ki so ga tekmeci obtožili goljufanja pri zasnovi pogonskega sklopa. Po pritožbah bo avgusta v veljavi nov način preverjanja kompresije v motorju. "Formula 1 je meritokracija. Ne želimo biti vsi enaki. Motor smo razvili v skladu s pravili, kar je potrdila mednarodna avtomobilistična zveza FIA, potem pa so se na nas spravili tekmeci," se je zagovarjal šef ekipe Mercedes Toto Wolff.