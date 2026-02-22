Naslovnica
Formula 1

Kakšna so razmerja moči pred novo sezono formule 1?

Ljubljana, 22. 02. 2026 08.00

Avtor:
Aljaž Golčer
Ferrari

Čez dva tedna se bodo dirkači formule ena pomerili na prvi letošnji veliki nagradi. V petek so končali s testiranji, ki so že nakazala, kakšna bodo razmerja moči v novi sezoni. Najboljši čas je postavil Ferrari, zaradi spremembe pravil pa tudi tokrat ni manjkalo nejasnosti in posledično obtoževanj o nepravilnostih.

Analize testiranja so pokazale, da so delo najbolje opravili Mercedes, Ferrari, ki je postavil najboljši čas, aktualni prvak McLaren in Red Bull. Nihče pa v Melbourne ne želi odpotovati v vlogi favorita.

"V boksih trenutno poteka igra, v kateri vsaka ekipa preusmerja pozornost na tekmece. Naš pristop je to odmisliti in se osredotočiti nase," je po končanih testiranjih dejal šef ekipe Red Bull Laurent Mekies.

Ferrari je testiranja končal z najboljšim časom.
Ferrari je testiranja končal z najboljšim časom.
FOTO: Profimedia

V Bahrajnu je bil najhitrejši Ferrari, ki je pripravil tudi aerodinamično enega najbolj zanimivih dirkalnikov. Ta teden je presenetil z narobe obrnjenim zadnjim krilcem.

"Cilj je bil narediti predvsem veliko kilometrov, zbrati veliko podatkov in biti iz dneva v dan hitrejši. To nam je uspelo, moramo pa ostati osredotočeni nase in poskusiti v Melbournu biti še hitrejši," je bil z opravljenim delom zadovoljen šef ekipe Ferrari Fred Vasseur.

Mercedes pred začetkom sezone velja za favorita.
Mercedes pred začetkom sezone velja za favorita.
FOTO: Profimedia

Za glavnega favorita je še pred začetkom testiranja veljal Mercedes, ki so ga tekmeci obtožili goljufanja pri zasnovi pogonskega sklopa. Po pritožbah bo avgusta v veljavi nov način preverjanja kompresije v motorju.

"Formula 1 je meritokracija. Ne želimo biti vsi enaki. Motor smo razvili v skladu s pravili, kar je potrdila mednarodna avtomobilistična zveza FIA, potem pa so se na nas spravili tekmeci," se je zagovarjal šef ekipe Mercedes Toto Wolff.

Na zadnjem dnevu testiranj Ferrari daleč pred tekmeci

Največje razočaranje pred začetkom sezone pa je Aston Martin. Dirkalnik legendarnega inženirja Adriana Neweyja bo daleč od želenega boja za najvišja mesta. Težave s Hondinimi motorji pa niso edina skrb za ekipo.

"Izzive imamo na vseh področjih, saj imamo nove partnerje, elektroniko, menjalnik in vzmetenje. Težava ni samo na enem področju. Če bi morali popraviti samo eno stvar, bi bilo to precej lažje," je pojasnjeval šef ekipe Aston Martin Mike Krack.

Glavni favoriti pred začetkom sezone so znani, a pravo razmerje moči bo pokazala šele dirka v Melbournu. Do takrat pa lahko vsi dirkači upajo na najboljše.

formula 1 testiranja

Na zadnjem dnevu testiranj Ferrari daleč pred tekmeci

