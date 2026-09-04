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Formula 1

Kazen prav na domači dirki: vodilni Antonelli bo v Monzi začel iz ozadja

Monza, 04. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli se na domačo dirko vrača v povsem drugačnem položaju kot pred letom dni. Takrat je iz Monze odšel razočaran, danes je pri vsega 20 letih vodilni dirkač svetovnega prvenstva. Toda pred italijanskimi navijači ga čaka poseben izziv. Zaradi načrtovane menjave komponent pogonskega sklopa bo nedeljsko dirko začel iz ozadja. Mercedes je za odslužitev kazni namenoma izbral prav Monzo.

Na četrtkovem medijskem dnevu v Monzi je Kimi Antonelli deloval precej bolj sproščeno, kot bi pričakovali od dirkača, ki na domačo dirko prihaja z 59 točkami prednosti v svetovnem prvenstvu in hkrati že ve, da se bo v nedeljo postavil na začelje startne vrste.

Prav kazen mu je, kot pravi, odvzela del pritiska. "Na neki način pomaga zmanjšati pritisk. Seveda bi se veliko raje boril za najboljši štartni položaj in začel spredaj, toda zaradi tega sem pred vikendom nekoliko bolj sproščen," je v četrtek povedal Antonelli.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: Profimedia

Italijan ocenjuje, da bi bil ob dobrem razpletu preboj med najboljših pet realen cilj. Veliko bo seveda odvisno od tega, kako velika bo razlika v hitrosti med Mercedesom ter Ferrarijem, McLarnom in Red Bullom.

Zakaj so za kazen izbrali prav domačo dirko?

Na prvi pogled se odločitev zdi precej kruta. Antonelli je trenutno največji italijanski up v Formuli 1, Monza je njegova domača dirka, a Mercedes se je zavestno odločil, da bo prav tukaj zamenjal komponente pogonskega sklopa in sprejel kazen.

Toda odločitev je seveda logična. Šef Mercedesa Toto Wolff je že pred prihodom v Italijo pojasnil, da so njihovi izračuni pokazali, da je Monza najbolj primerna steza za takšno potezo. Kot je slikovito dodal, algoritmi pri tem ne upoštevajo voznikovega državljanstva. Mercedes se bori za naslov svetovnega prvaka, ne za najboljšo zgodbo za odnose z javnostmi.

Toto Wolff
Toto Wolff
FOTO: AP

Tempelj hitrosti s svojimi dolgimi ravninami ponuja precej več možnosti za prehitevanje kot številna druga prizorišča, steza pa naj bi ustrezala tudi Mercedesovemu pogonskemu sklopu. Ekipa želi z menjavo obenem zmanjšati tveganje novih tehničnih težav, kakršna je Antonellija letos denimo že prisilila k odstopu v Barceloni.

Lani pritisk, letos boj za naslov

Spremenil pa se ni le položaj na lestvici. Antonelli priznava, da je pred lansko Monzo čutil, da mora dokazati, da sploh sodi v Formulo 1. Konec tedna se mu je nato zapletel že na treningih, na dirki je dobil kazen in končal na devetem mestu.

"Lani sem imel občutek, da moram dokazati, da spadam v Formulo 1. S tem sem si ustvaril še več pritiska in vozil zelo napeto," se je v četrtek v Monzi lanskega leta spominjal 20-letnik.

Leto pozneje je zgodba povsem drugačna. Antonelli je zmagovalec šestih letošnjih dirk, ob tem pa ima na vrhu 59 točk prednosti pred Georgeom Russellom in Lewisom Hamiltonom.

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Na četrtkovem medijskem dnevu v Monzi je bilo tudi iz njegovih besed jasno, da na domačo dirko prihaja precej bolj sproščeno. V intervjuju za uradno spletno stran Formule 1 je pred prihodom v Italijo poudaril, da se vrača z drugačno miselnostjo in predvsem z željo, da bi ob domačem koncu tedna tokrat tudi užival.

Pri tem pa mu utegne, čeprav bi sam seveda raje začel v ospredju, ironično pomagati prav kazen. Ker že vnaprej ve, da ga čaka preboj iz ozadja, je del pritiska domače dirke izginil. Dogajanje na kultni italijanski stezi se začne v petek s prvima prostima treningoma - 12.25 in 15.55 s prenosom na Kanalu A in VOYO!

VN Italije na Kanalu A in VOYO!
VN Italije na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
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