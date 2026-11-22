Iz prve startne vrste v tokratno dirko za VN Las Vegasa po naknadni kazni novega svetovnega prvaka Kimija Antonellija vstopata Max Verstappen in George Russell.

Precej razočarani pa so bili v ekipi Ferrarija, saj sta oba dirkača izpadla že pred zadnjim delom kvalifikacij. Charles Leclerc je startal z desetega mesta, Lewis Hamilton pa z 11. Že sam start je napovedal, da bomo spremljali zelo zanimivo dirko. Verstappen in Russell sta le v uvodnem krogu upravičila najugodnejša startna položaja, nato pa so se karte povsem na vrhu že začele mešati. V drugem krogu je Russell za kratek čas prehitel nizozemskega dirkača pri Red Bullu za prevzem vodstva, a je Verstappen že v 17. ovinku "vrnil" udarec Britancu.

V odlični dnevni formi je očitno tudi Isaac Hadjar, ki od samega začetka dirke preizkuša potrpežljivost Verstappna in Russlla. V boj za sam vrh se je v petem krogu za kratek čas pesenetljivo vmešal tudi Arvid Lindblad, a se je že v naslednjem krogu Russell vrnil na tretje mesto. Kako izenačeno dirko smo spremljali v uvodnih desetih krogih, priča podatek, da so prvih 17 dirkačev ločile pičle tri sekunde. Russell je v 11. krogu znova uspel prehiteti Hadjarja za prevzem drugega mesta.