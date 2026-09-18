Dirka Formule 1 pod žarometi s spektakularno spremljavo, kot je še ni bilo

Velika nagrada Singapurja bo potekala med 9. in 11. oktobrom na uličnem dirkališču Marina Bay. Glasbeni program bo tako neposredno spremljal dogajanje na stezi med celotnim dirkaškim vikendom.
Ta znamenita nočna dirka bo tako tudi letos pokazala, kako se je Formula 1 v zadnjih letih razvila v športno-zabavni spektakel. Za obiskovalce ne bodo v ospredju zgolj dirkalniki in boj za zmago, temveč tudi nastopi nekaterih največjih imen svetovne glasbene scene.
Švedska pevka Zara Larsson bo nastopila v soboto, 10. oktobra, na glavnem odru Padang, kjer se ji bo še isti večer pridružila tudi slovita ameriška rock skupina The Killers.
Še posebej zvezdniška bo nedelja. Takrat bo oder zavzela Lana Del Rey, ki bo v Singapurju nastopila prvič v okviru velikega koncerta, pridružil pa se ji bo tudi britanski pevec James Arthur.
A to še ni vse. V sklopu dirkaškega vikenda bo nastopila tudi Janet Jackson, medtem ko bodo med drugimi velikimi imeni Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem, Goo Goo Dolls, JJ Lin in Rev Run.
Program je razporejen na več odrov po območju dirkališča. Organizatorji napovedujejo več kot 100 ur zabavnega programa, ki bo spremljal dogajanje na stezi skozi celoten dirkaški vikend.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.