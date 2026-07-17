Kdo bo dobil prvi prosti trening?

Dirkači Formule 1 se po dvotedenskem premoru vračajo v svoje dirkalnike. Tokratno prizorišče gosti Spa-Francorchamps za Veliko nagrado Belgije. Kot vodilni se kljub nekoliko slabšim rezultatom v zadnjem obdobju v Belgijo podaja Kimi Antonelli. Lansko Veliko nagrado je osvojil Oscar Piastri pred aktualnim svetovnim prvakom Landom Norrisom. Trenutno poteka prvi prosti trening, ki ga lahko v neposrednem prenosu spremljate na Kanalu A in VOYO.