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Formula 1
Zgodba se razvija

Kdo bo dobil prvi prosti trening?

Spa Francorchamps, 17. 07. 2026 13.43 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Formula ena

Dirkači Formule 1 se po dvotedenskem premoru vračajo v svoje dirkalnike. Tokratno prizorišče gosti Spa-Francorchamps za Veliko nagrado Belgije. Kot vodilni se kljub nekoliko slabšim rezultatom v zadnjem obdobju v Belgijo podaja Kimi Antonelli. Lansko Veliko nagrado je osvojil Oscar Piastri pred aktualnim svetovnim prvakom Landom Norrisom. Trenutno poteka prvi prosti trening, ki ga lahko v neposrednem prenosu spremljate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Belgije
Formula 1 - VN Belgije
FOTO: VOYO
Velika nagrada Belgije - Formula 1
Velika nagrada Belgije - Formula 1
FOTO: VOYO
f1 Spa Francorchamps vn belgije trening

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