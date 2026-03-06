Kanal A in VOYO: Dirkači prvič letos v boj za 'pole position'

Uvodna treninga nove sezone Formule 1 sta razkrila precej več vprašanj kot odgovorov. Dopoldne sta blestela zlasti Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sledila sta Red Bullova dirkača Max Verstappen in Isack Hadjar.

Mercedesova dirkača George Russell in Kimi Antonelli sta bila po prvem treningu sedmi oziroma osmi. Lanski prvak Lando Norris je postavil šele 19. čas, njegov moštveni kolega pri McLarnu Oscar Piastri pa šestega.