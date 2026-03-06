Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Kanal A in VOYO: Dirkači prvič letos v boj za 'pole position'

Melbourne, 06. 03. 2026 22.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. Ž.Ž.
Formula 1

S prvima prostima treningoma se je že začela nova sezona prvenstva Formule 1. V soboto bodo na sporedu prve letošnje kvalifikacije, dirkači se bodo v boj za najboljši startni položaj pognali ob 5.55, še pred tem pa bodo ob 2.25 opravili z zadnjim prostim treningom. Dogajanje iz Melbourna bomo v živo prenašali na Kanal A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: S prostimi treningi v Avstraliji se je začela nova sezona prvenstva Formule 1
    02:22
    Iz 24UR: S prostimi treningi v Avstraliji se je začela nova sezona prvenstva Formule 1
  • Eva Koderman Pavc in Aljaž Golčer gosta v oddaji SVET
    02:58
    Eva Koderman Pavc in Aljaž Golčer gosta v oddaji SVET
Formula 1 - VN Avstralije
Formula 1 - VN Avstralije
FOTO: VOYO

Uvodna treninga nove sezone Formule 1 sta razkrila precej več vprašanj kot odgovorov. Dopoldne sta blestela zlasti Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sledila sta Red Bullova dirkača Max Verstappen in Isack Hadjar.

Mercedesova dirkača George Russell in Kimi Antonelli sta bila po prvem treningu sedmi oziroma osmi. Lanski prvak Lando Norris je postavil šele 19. čas, njegov moštveni kolega pri McLarnu Oscar Piastri pa šestega.

Preberi še Prvi trening v znamenju Ferrarija, na drugem najhitrejši Piastri

Prav Piastri je bil najhitrejši popoldne. Še najbolj sta se mu približala Antonelli in Russell, prvo peterico sta dopolnila še Hamilton in Leclerc, Verstappen je bil šesti, Norris pa sedmi.

Preberi še Aston Martin v Avstralijo pripeljal štiri baterije, dve že odpovedali

Tako se bodo, kot kaže, v soboto za prvi 'pole position' letošnje sezone pomerili predvsem dirkači Ferrarija, Red Bulla, Mercedesa in McLarna.

Kvalifikacije bodo na sporedu ob 5.55, še pred tem pa bomo na Kanal A in VOYO ob 2.25 prenašali tretji prosti trening.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 vn avstralije max verstappen charles leclerc lando norris lewis hamilton ferrari oscar piastri

Kdo so favoriti za končno slavje v prvenstvu Formule 1?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551