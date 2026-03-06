Kanal A in VOYO: Dirkači prvič letos v boj za 'pole position'

Uvodna treninga nove sezone Formule 1 sta razkrila precej več vprašanj kot odgovorov. Dopoldne sta blestela zlasti Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sledila sta Red Bullova dirkača Max Verstappen in Isack Hadjar.
Mercedesova dirkača George Russell in Kimi Antonelli sta bila po prvem treningu sedmi oziroma osmi. Lanski prvak Lando Norris je postavil šele 19. čas, njegov moštveni kolega pri McLarnu Oscar Piastri pa šestega.
Prav Piastri je bil najhitrejši popoldne. Še najbolj sta se mu približala Antonelli in Russell, prvo peterico sta dopolnila še Hamilton in Leclerc, Verstappen je bil šesti, Norris pa sedmi.
Tako se bodo, kot kaže, v soboto za prvi 'pole position' letošnje sezone pomerili predvsem dirkači Ferrarija, Red Bulla, Mercedesa in McLarna.
Kvalifikacije bodo na sporedu ob 5.55, še pred tem pa bomo na Kanal A in VOYO ob 2.25 prenašali tretji prosti trening.
